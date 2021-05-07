Мишустин придумал, как стабилизировать цены на бензин
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Мишустин придумал, как стабилизировать цены на бензин

4:12:535/7/2021Фото: pixabay.com
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Новое постановление вводит понятие регулярности и равномерности биржевых торгов. Это сделано для того, чтобы компании, отправляющие топливо на биржу, планировали объёмы реализации топлива на каждом пункте поставки на месяц вперёд.

Правительство приняло дополнительные меры по стабилизации цен на топливо

Механизмы биржевых торгов бензином и дизелем будут усовершенствованы, что позволит избежать резких скачков цен на моторное топливо. Постановление об этом утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Крупные российские нефтекомпании обязаны отправлять часть топлива на биржу, где независимые АЗС могут купить его по рыночным ценам. Такой подход снижает риски монопольного ценообразования, ведь многие доминирующие игроки топливного рынка обладают собственной сетью АЗС.

Новое постановление вводит понятие регулярности и равномерности биржевых торгов. Это сделано для того, чтобы компании, отправляющие топливо на биржу, планировали объёмы реализации топлива на каждом пункте поставки на месяц вперёд. Такое решение, как ожидается, поможет избежать дополнительного давления на цены у независимых сетей АЗС.

Кроме того, торговать через биржу теперь можно с помощью автомобильного транспорта прямо с завода (ранее – только ж/д поставки). Это позволит отдельным компаниям отгружать ещё больше нефтепродуктов. Также гарантируется, что реализованное на бирже топливо дойдёт до пунктов, где покупатели забирают товар.

Принятый документ поможет стабилизировать ситуацию на топливном рынке, окажет сдерживающее влияние на общую инфляционную динамику.

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рост центопливоцены на бензин
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