Две новые российские вакцины включили в список рекомендаций по лечению коронавируса
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Две новые российские вакцины включили в список рекомендаций по лечению коронавируса

4:45:245/7/2021Фото: pixabay.com
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Методическая рекомендация нужна для того, чтобы помочь врачам, работающим с пациентами, которые страдают коронавирусом быстро решить вопрос о назначении правильного лечения.

Ученые использовали все накопленные научные данные и клинические исследования
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Минздрав пополнил новую, 11-ю версию Временных рекомендаций по профилактике COVID-19 двумя российскими вакцинами. В список вошли «КовиВак» и «Спутник Лайт».
Как сообщает РИА Новости, изменения коснулись и списка рекомендаций лекарств: из него убрали гидроксихлорохин и добавили иммуноглобулин человека.

Документ готовился ведущими учеными, которые использовали все накопленные научные данные и клинические исследования.
-Эта работа не прекращается с начала 2020 года, в ней принимают участие ведущие специалисты в области инфекционных болезней, эпидемиологии, организации здравоохранения, инструментальной и лабораторной диагностики, анестезиологии и реаниматологии, пульмонологии, терапии, акушерства и гинекологии, педиатрии, кардиологии, ревматологии, медицинской реабилитации и других областей медицины, - отметил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава профессор Владимир Чуланов

Таким образом, в перечень включены пять препаратов: фавипиравир, ремдесивир, иммуноглобулин человека против СOVID-19, интерферон-альфа и умифеновер.
Методическая рекомендация нужна для того, чтобы помочь врачам, работающим с пациентами, которые страдают коронавирусом быстро решить вопрос о назначении правильного лечения.
Вакцины были зарегистрированы в разное время, так «Спутник Лайт» стал четвертой вакциной в России только 6 мая, а «КовиВак» зарегистрировали 20 февраля.

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