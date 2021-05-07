Две новые российские вакцины включили в список рекомендаций по лечению коронавируса

Минздрав пополнил новую, 11-ю версию Временных рекомендаций по профилактике COVID-19 двумя российскими вакцинами. В список вошли «КовиВак» и «Спутник Лайт».
Как сообщает РИА Новости, изменения коснулись и списка рекомендаций лекарств: из него убрали гидроксихлорохин и добавили иммуноглобулин человека.
Документ готовился ведущими учеными, которые использовали все накопленные научные данные и клинические исследования.
-Эта работа не прекращается с начала 2020 года, в ней принимают участие ведущие специалисты в области инфекционных болезней, эпидемиологии, организации здравоохранения, инструментальной и лабораторной диагностики, анестезиологии и реаниматологии, пульмонологии, терапии, акушерства и гинекологии, педиатрии, кардиологии, ревматологии, медицинской реабилитации и других областей медицины, - отметил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава профессор Владимир Чуланов
Таким образом, в перечень включены пять препаратов: фавипиравир, ремдесивир, иммуноглобулин человека против СOVID-19, интерферон-альфа и умифеновер.
Методическая рекомендация нужна для того, чтобы помочь врачам, работающим с пациентами, которые страдают коронавирусом быстро решить вопрос о назначении правильного лечения.
Вакцины были зарегистрированы в разное время, так «Спутник Лайт» стал четвертой вакциной в России только 6 мая, а «КовиВак» зарегистрировали 20 февраля.