Можно ли работать в огороде на Радоницу 11 мая 2021?
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07.05
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Можно ли работать в огороде на Радоницу 11 мая 2021?

6:20:155/7/2021Фото: Flickr
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Чаще всего люди из благочестивых соображений выказывания уважения к такому крупному поминальному дню откладывают любую работу и посвящают больше времени молитве и общению с Богом.

свечи
В родительский день обязательно нужно посетить службу в храме

11 мая будет проходить самый большой родительский день в 2021 году - Радоница. Это первый день для поминовения умерших после Пасхи.

Весь Великий пост и Пасхальную неделю в храмах не совершались поминальные службы. Было три родительских субботы в периоде Великого поста, отведенные специально для того, чтобы души умерших не оставались без внимания живых.

По православным обычаям самым главным на родительский день является посещение храма для поминальной молитвы. Некоторые приходят в храм накануне, чтобы подать записки с именами умерших, чтобы их помянули в общей молитве.

В храме ставятся свечи, приносятся продукты на поминальный стол. Это не обязательно, но таким образом вы делаете сразу  добрых дела - помогаете бедным с продуктами и ваших умерших смогут помянуть большее количество людей.

Можно раздать милостыню нищим и бедным у храма, можно и им раздать поминальное угощение.

После этого люди направляются к могилам, где приводят в порядок место захоронения своих близких и родных. Не разрешается православным оставлять на могилах еду и алкоголь. Душа нужна молитва, а ваше посещение могил - это просто уважение к месту захоронения тела. К душе умершего оно не имеет никакого отношения.

Затем дома накрывают поминальные столы, собираются всей семьей и вспоминают о своих дорогих ушедших людях добрым словом и молитвой. На столе должны быть кутья и блины в обязательном порядке.

После того. как поминовение окончено, вы можете с чувством выполненного долга продолжить свои дела, которые у вас должны быть сделаны. Рекомендуется в этот день отложить все то, что не требует срочного исполнения. Откладываются все работы тяжелые, а также те, которые вы можете отложить на другой день. Но если у вас есть какая то срочная работа, запланированная на этот день - вы можете ее выполнять.

В Библии нет прямых запретов на работы в этот день, в том числе и на работы на земле. Если у вас появилось свободное время, вы можете использовать его для работы.

Но чаще всего люди из благочестивых соображений выказывания уважения к такому крупному поминальному дню откладывают любую работу и посвящают больше времени молитве и общению с Богом.

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Радоницародительский деньпраздникиработа в огороде
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