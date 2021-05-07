Губернатор Андрей Травников вместе с новосибирцами принял участие в акции «Сад памяти»

Губернатор Андрей Травников посадил сирень в рамках международной акции «Сад памяти», состоявшейся в новосибирском Сквере Авиаторов.
Важность акции, уже успевшей стать традиционной, отметил глава региона. «Рад, что в прошлом году, несмотря на все ограничения, мы смогли поддержать эту инициативу и провели акцию «Сад памяти» в Новосибирске. Рад, что в этом году мы эту традицию продолжаем. Нас много – всех приветствую, всех поздравляю с наступающим главным праздником нашей страны – с Днем Победы!», – подчеркнул Губернатор Андрей Травников.
Также к участникам акции обратилась актриса театра и кино Ирина Безрукова. «Я верю в то, что та сирень, которую мы посадим, будет цвести и радовать горожан долго, и будет напоминать нам о наших достойных, прекрасных, великих предках», – сказала она.
Накануне 9 мая Губернатор Андрей Травников принимает участие в мероприятиях, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Так, 6 мая глава региона поприветствовал жителей левобережья Новосибирска, ставших участниками праздника, посвященного Дню Победы, прошедшего в жилом массиве Горский.
Международная акция «Сад памяти» стартовала в регионе в преддверии Дня Победы. Первые высадки деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны прошли в Новосибирске, Барабинском, Здвинском, Татарском, Чулымском районах.
Массовые высадки в преддверии Дня Победы пройдут во всех районах области. Все места проведения акции нанесены на карту, новости о проведенных мероприятиях можно узнать по официальным хэштегам акции #садпамяти и #садпамяти54.
Организаторами акции выступают «Волонтёры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» при поддержке Минприроды России, Рослесхоза. Акция предполагает посадку 27 миллионов деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.
Напомним, что в преддверии Дня Победы в Новосибирской области проходит ряд патриотических акций, в том числе, акция «Георгиевская ленточка», акция «Окна Победы», во всех районах предусмотрена масштабная культурная программа, продолжается регистрация для участия в онлайн-шествии «Бессмертный полк», идет подготовка к акции «Свеча памяти». В ключевых мероприятиях, посвященных 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, принимает участие Губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Для справки
Национальный проект «Экология» реализуется в России в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Паспорт проекта в 2019 году утвержден Советом при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
Ключевые цели нацпроекта – эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов, снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, повышение качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, не оборудованных современными системами водоснабжения, сохранение биологического разнообразия, в том числе посредством создания новых особо охраняемых природных территорий, экологическое оздоровление водных объектов, обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов.
С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте национальные проекты.рф
Источник: Департамент информационной политики администрации Губернатора и Правительства Новосибирской области