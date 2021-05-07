Губернатор проверил работу поликлиник в период майских праздников: вакцинация и диспансеризация проходят без сбоев

Губернатор Андрей Травников проконтролировал – как организована работа по вакцинации и диспансеризации населения в период майских праздников.
В поликлинике №17 Новосибирска прививку от COVID-19 можно поставить буквально в день записи – причем выбрать желающим вакцинироваться предлагают не только удобные дату и время, но и вакцину. Уже около месяца в этом учреждении здравоохранения Дзержинского района можно поставить ГамКовидВак и ЭпиВакКорону. Привито уже боле 16 процентов прикрепленного населения, сообщила главный врач поликлиники Елена Башурова. Кроме того, работают мобильные бригады – выезжают на дом, на предприятия.
В праздничные дни в регионе ежедневно прививают по несколько тысяч человек. Например, только 5 мая было вакцинировано 11143 человека. За 6 мая привито 9437 человек. Всего по состоянию на 07.05.2021 привито первым компонентом 234127 человек, двукратно – 150304 человека. Продолжаются регулярные поставки вакцин. С начала мая регион получил уже 52 876 доз препарата «Спутник V».
Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сообщил Губернатору о предварительных итогах акции «Заботимся о здоровье вместе», которая проходит в нашем регионе с 4 по 7 мая. В рамках акции уже более пятисот новосибирцев прошли профилактический осмотр.
Напомним, что в Новосибирске организована работа семи мобильных пунктов. Рядом с крупными торгово-развлекательными центрами – «Ройял Парк», «Аура», «Мега», «Сибирский Молл», «Континент», а также возле Центрального рынка и на площадке перед зданием администрации Кировского района Новосибирска – установлены передвижные медицинские комплексы, оборудованные маммографами и флюорографами. Здесь можно пройти диспансеризацию, профилактический медосмотр и сделать первую прививку против COVID-19. Вторым компонентом можно вакцинироваться через 21 день в тех поликлиниках, которые обеспечивают работу мобильных медпунктов.
Организация подобной работы мобильных пунктов вакцинации и диспансеризации в праздничные дни для новосибирского минздрава – первый опыт, но такой формат уже доказал свою целесообразность и будет использован в дальнейшем.
«Были опасения, что из-за длинных праздничных выходных дней интерес к вакцинации, к диспансеризации спадет, а этого допустить было нельзя. Задачи важные для нас в этом году. Сегодня мы убедились, что активность жителей – по крайней мере этого района Новосибирска – достаточно высока: идут и на вакцинирование, и диспансеризацию проходят. Самое главное – медики работают без сбоев, вакцина в наличии. Есть свободные окошки для записи», — отметил Губернатор.
Особое внимание при посещении поликлиник глава региона всегда уделяет работе регистратур и медицинской информационной системы – МИС. Запись на прием к специалистам, вызов врача на дом должны быть максимально комфортны и для медиков, и для пациентов.
«Как театр начинается с вешалки, так поликлиника начинается с регистратуры. От ее работы зависит – какое первое впечатление сложится у пациента об учреждении. На моём особом контроле продолжает оставаться вопрос доработки процесса внедрения всех сервисов нашей медицинской информационной системы. Все удобные каналы записи к врачу – 124, 112, 103, 003, колл-центры поликлиник – должны быть доступны. При этом важно, чтобы информация не терялась, сводилась в одно рабочее окно – чтобы и работникам регистратуры, и пациентам было комфортно», — подчеркнул Андрей Травников.
Напоминаем, что пункты вакцинопрофилактики коронавирусной инфекции в праздничные дни продолжают работать в торговых центрах «Сан-Сити» (ежедневно с 10.00 до 19.00) и «Эдем» (ежедневно с 11.00 до 17.00, кроме понедельника).
Чтобы сделать прививку в одном из данных пунктов, с собой необходимо взять паспорт, СНИЛС и страховой полис ОМС.
87 пунктов вакцинопрофилактики развернуто во всех взрослых поликлиниках Новосибирска, во всех районах и городских округах Новосибирской области. Кроме того организовано 87 мобильных прививочных бригад, которые вакцинируют трудовые коллективы на рабочих местах и выезжают на дом к маломобильным гражданам.
Источник: Департамент информационной политики администрации Губернатора и Правительства Новосибирской области