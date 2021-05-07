Дачников оштрафуют за животных на участках
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Дачников оштрафуют за животных на участках

5:07:355/7/2021Фото: pixabay.com
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Разведение птиц и скота на загородных участках для личных нужд не запрещено.

На всех животных должны быть оформлены ветеринарные паспорта

Дачников будут штрафовать за разведение на участках домашних животных в коммерческих целях, сообщает газета РИАМО.

Председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин объяснил, что разводить животных и птиц на участках для личных нужд можно, но тогда на всех животных необходимо оформить ветеринарные паспорта. Уточняется, что хозяйственные объекты должны быть на надлежащем расстоянии от жилья и границ участка, а также они не должны беспокоить соседей неприятными запахами.

В случае разведения скота в коммерческих целях, власти расценивают это как нецелевое использование земли. Признаки такой деятельности – продажа яиц и молока, наемные работники на участке, регистрация собственника земли как ИП или главы фермерского хозяйства. Председатель уточнил, что в настоящий момент есть такие собственники земли, которые используют её не по назначению.

Чаплин добавил, если обнаружится нецелевое использование земли «в дополнение к административному штрафу владельцу участка может быть начислен земельный налог по базовой ставке 1,5 процента». Депутат также отметил, что эти требования распространяются не только на земли общего пользования, но и на частные участки.

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