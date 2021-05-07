Как себя вести на кладбище и ухаживать за могилами в Радоницу-2021: советы от смотрителя кладбища Бердска
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
07.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Как себя вести на кладбище и ухаживать за могилами в Радоницу-2021: советы от смотрителя кладбища Бердска

5:22:415/7/2021,Маргарита МартыноваФото: Курьер. Среда. Бердск
0

По возможности постарайтесь как можно меньше брать с собой алкоголя. Бывали случаи, когда ближе к вечеру на кладбище пели веселые песни уже совсем пьяные люди, бывала и ругань, это очень некрасиво и стыдно.

Бердское кладбище
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Причина смерти принца Филиппа в 99 лет стала известна

Причина смерти принца Филиппа в 99 лет стала известнаПохороны скоропостижно скончавшегося экс-директора АТИ Бердска Дмитрия Алексеева пройдут 6 маяЕщё 805 новости

11 мая 2021 года Радоница, Поминальный день. В этот день люди едут на кладбище, чтобы навести порядок на могилах своих родных и близких. О том, какие правила стоит соблюдать на кладбище накануне Радоницы и в сам Поминальный день, «Курьер. Среда. Бердск» поговорил сегодня, 7 мая, со смотрителем кладбища города Бердск. Наступили теплые дни, люди уже накануне Поминального дня приезжают на кладбище, убирают могилы после зимы, сгребают старую траву, моют памятники, привозят цветы и венки.

- Большая просьба ко всем приезжающим на своих машинах бердчанам — думайте не только о себе, оставляйте машины за оградой. Многие стараются подъехать прямо к могилам, загораживая проход другим людям. Стареньким бабушкам трудно пробираться между машин. Удивительно, бабушка с костылем идет пешком до могилы, а молодые здоровые норовят на машине въехать прямо к памятнику. Несколько слов о мусоре и траве. Собирайте всё в пакет и выносите на обочину квартальных дорог, потом машина ходит и собирает все пакеты. Не бросайте мусор на соседние могилы и тем более бесхозные. Просьба к бердчанам большая- если у вас рядом с вашими родственниками захоронены люди и могилы их заброшены — уберите немного, соберите мусор. Это займет немного времени, а вы сделаете доброе дело. У нас вот мужчина ухаживает за безымянной заброшенной могилой, по соседству со своими родственниками, поставил крест. Говорит имя не сохранилось, но пусть так память, - рассказал историю смотритель кладбища.

На кладбище организована продажа цветов, можно купить на любой вкус и по разной цене венки и цветы. Дороги на кладбище уже высохли, прочищены грейдером. Доступ ко всем могилам есть. Сейчас проблема - это пыль. Если машина едет быстро, то за ней поднимаются клубы пыли. По кладбищу есть ограничение скорости- 20 км/ч. Надо соблюдать правила. Кладбище — это не место для лихачества.

- По традиции на кладбище привозят продукты и спиртное, поминают усопших. Оставляют конфеты и стопки на могилках. По возможности постарайтесь как можно меньше брать с собой алкоголя. Бывали случаи, когда ближе к вечеру на кладбище пели веселые песни уже совсем пьяные люди, бывала и ругань, это очень некрасиво и стыдно. Бывало, что в проходах находили уснувших людей, которые крепко выпили и не смогли дойти до дома. Один раз вызывали скорую помощь и полицию, думали труп, а он пьяный лежит в квартале. Во всем надо знать меру, - попросил бердчан уважать друг друга смотритель кладбища.

Самое главное — собирайте за собой мусор, не бросайте салфетки одноразовые, все это разносится ветром, соберите все в пакет и завяжите, поставьте на край дороги. Работники кладбища объезжают территорию и заберут ваш пакет с мусором. Думайте об окружающих вас людях, будьте внимательнее и терпимее.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Радоницакладбищеправила поведения на кладбище
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы соблюдаете правила на кладбище в Поминальный день?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Скрыть объявление
    Скрыть объявление

    Последние новости

    США поддерживает вступление Украины в НАТО, заявили в Киеве
    5:27:22 5/7/2021
    США поддерживает вступление Украины в НАТО, заявили в Киеве
    БердскКак себя вести на кладбище и ухаживать за могилами в Радоницу-2021: советы от смотрителя кладбища Бердска
    5:22:41 5/7/2021
    Как себя вести на кладбище и ухаживать за могилами в Радоницу-2021: советы от смотрителя кладбища Бердска
    Что можно сажать с 7 по 25 мая 2021 года по лунному календарю?
    5:20:29 5/7/2021
    Что можно сажать с 7 по 25 мая 2021 года по лунному календарю?
    БердскДва открытых бассейна достраивают на территории санатория "Сибиряк" в Бердске. Названа дата открытия
    5:13:56 5/7/2021
    Два открытых бассейна достраивают на территории санатория "Сибиряк" в Бердске. Названа дата открытия
    Дачников оштрафуют за животных на участках
    5:07:35 5/7/2021
    Дачников оштрафуют за животных на участках
    БердскЖилыми высотками застроят промплощадки Бердска: Эксперт назвал, какие предприятия могут пойти под снос
    5:03:30 5/7/2021
    Жилыми высотками застроят промплощадки Бердска: Эксперт назвал, какие предприятия могут пойти под снос
    БердскКоронавирус в Бердске: Названо число инфицированных за сутки на 7 мая 2021
    4:54:55 5/7/2021
    Коронавирус в Бердске: Названо число инфицированных за сутки на 7 мая 2021
    БердскЗаявления на выплату 10 000 и 5650 рублей семьям с детьми: Можно ли оформлять на сайте госуслуг 7 мая 2021
    4:50:09 5/7/2021
    Заявления на выплату 10 000 и 5650 рублей семьям с детьми: Можно ли оформлять на сайте госуслуг 7 мая 2021
    Две новые российские вакцины включили в список рекомендаций по лечению коронавируса
    4:45:24 5/7/2021
    Две новые российские вакцины включили в список рекомендаций по лечению коронавируса
    БердскСколько ветеранов Великой Отечественной войны живут в Бердске в 2021 году
    4:44:09 5/7/2021
    Сколько ветеранов Великой Отечественной войны живут в Бердске в 2021 году