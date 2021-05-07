Как себя вести на кладбище и ухаживать за могилами в Радоницу-2021: советы от смотрителя кладбища Бердска

11 мая 2021 года Радоница, Поминальный день. В этот день люди едут на кладбище, чтобы навести порядок на могилах своих родных и близких. О том, какие правила стоит соблюдать на кладбище накануне Радоницы и в сам Поминальный день, «Курьер. Среда. Бердск» поговорил сегодня, 7 мая, со смотрителем кладбища города Бердск. Наступили теплые дни, люди уже накануне Поминального дня приезжают на кладбище, убирают могилы после зимы, сгребают старую траву, моют памятники, привозят цветы и венки.
- Большая просьба ко всем приезжающим на своих машинах бердчанам — думайте не только о себе, оставляйте машины за оградой. Многие стараются подъехать прямо к могилам, загораживая проход другим людям. Стареньким бабушкам трудно пробираться между машин. Удивительно, бабушка с костылем идет пешком до могилы, а молодые здоровые норовят на машине въехать прямо к памятнику. Несколько слов о мусоре и траве. Собирайте всё в пакет и выносите на обочину квартальных дорог, потом машина ходит и собирает все пакеты. Не бросайте мусор на соседние могилы и тем более бесхозные. Просьба к бердчанам большая- если у вас рядом с вашими родственниками захоронены люди и могилы их заброшены — уберите немного, соберите мусор. Это займет немного времени, а вы сделаете доброе дело. У нас вот мужчина ухаживает за безымянной заброшенной могилой, по соседству со своими родственниками, поставил крест. Говорит имя не сохранилось, но пусть так память, - рассказал историю смотритель кладбища.
На кладбище организована продажа цветов, можно купить на любой вкус и по разной цене венки и цветы. Дороги на кладбище уже высохли, прочищены грейдером. Доступ ко всем могилам есть. Сейчас проблема - это пыль. Если машина едет быстро, то за ней поднимаются клубы пыли. По кладбищу есть ограничение скорости- 20 км/ч. Надо соблюдать правила. Кладбище — это не место для лихачества.
- По традиции на кладбище привозят продукты и спиртное, поминают усопших. Оставляют конфеты и стопки на могилках. По возможности постарайтесь как можно меньше брать с собой алкоголя. Бывали случаи, когда ближе к вечеру на кладбище пели веселые песни уже совсем пьяные люди, бывала и ругань, это очень некрасиво и стыдно. Бывало, что в проходах находили уснувших людей, которые крепко выпили и не смогли дойти до дома. Один раз вызывали скорую помощь и полицию, думали труп, а он пьяный лежит в квартале. Во всем надо знать меру, - попросил бердчан уважать друг друга смотритель кладбища.
Самое главное — собирайте за собой мусор, не бросайте салфетки одноразовые, все это разносится ветром, соберите все в пакет и завяжите, поставьте на край дороги. Работники кладбища объезжают территорию и заберут ваш пакет с мусором. Думайте об окружающих вас людях, будьте внимательнее и терпимее.