США поддерживает вступление Украины в НАТО, заявили в Киеве

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что в очередной раз страна получила одобрение с американской стороны для получения плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО.
В четверг, 6 мая состоялась встреча Владимира Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Встреча прошла на украинской территории, в Киеве.
После диалога Блинкен рассказал, что сторонами были обсуждены перспективы Украины в евроатлантическом содружестве, борьбу с коррупцией в стране и «угрозы с российской стороны».
В свою очередь Ермак рассказал, что Украине выражено полное одобрение со стороны США на получение страной ПДЧ. Работа по согласованиям продолжается, так как в альянсе много государств, и от каждой нужно получить согласие для начала процедуры вступления.
Также Ермак рассказал, что на встрече обсуждалось геополитическое и военное сотрудничество по укреплению безопасности в Черном море.
С 2014 года Украина начала принимать законы, по которым страна может начать процедуру вступления в НАТО. Эксперты не считают возможным вступление страны в альянс в течение 20 ближайших лет, пишут РИА Новости.