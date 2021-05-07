США поддерживает вступление Украины в НАТО, заявили в Киеве
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США поддерживает вступление Украины в НАТО, заявили в Киеве

5:27:225/7/2021Фото: Wikimedia Commmons
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Для вступление в НАТО Украине требуется согласие всех участников альянса, коих немало. Эксперты полагают, что еще лет 20 потребуется Киеву, чтобы претендовать на членство в альянсе.

Украина мечтает быстрее попасть в НАТО

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что в очередной раз страна получила одобрение с американской стороны для получения плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО.

В четверг, 6 мая состоялась встреча Владимира Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Встреча прошла на украинской территории, в Киеве.

После диалога Блинкен рассказал, что сторонами были обсуждены перспективы Украины в евроатлантическом содружестве, борьбу с коррупцией в стране и «угрозы с российской стороны».

В свою очередь Ермак рассказал, что Украине выражено полное одобрение со стороны США на получение страной ПДЧ. Работа по согласованиям продолжается, так как в альянсе много государств, и от каждой нужно получить согласие для начала процедуры вступления.

Также Ермак рассказал, что на встрече обсуждалось геополитическое и военное сотрудничество по укреплению безопасности в Черном море.

С 2014 года Украина начала принимать законы, по которым страна может начать процедуру вступления в НАТО. Эксперты не считают возможным вступление страны в альянс в течение 20 ближайших лет, пишут РИА Новости.

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