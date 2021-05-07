Астрологический прогноз для каждого знака зодиака на 2021 год

Весна здесь, и с этого начинается новое начало. Мы готовы начать все сначала и сделать все правильно или, по крайней мере, попытаться сделать это еще раз.
Несмотря на то, что 2021 год длился целых четыре месяца, кажется, что год не начался до прихода весны.
До наступления весны, если вы не живете в более теплом климате, ваша жизнь будет малоподвижной, менее активной и трудно достичь всех ваших целей, особенно если они связаны с активным отдыхом на свежем воздухе.
Что ожидает гороскоп вашего знака зодиака до конца 2021 года?
В астрологии новый год технически не начинается до весеннего равноденствия, и все знаки зодиака получают новый старт в течение сезона Овна, пишет yourtango.com.
Астрологический новый год начинается с того, что Солнце входит в Овен, а Четверть Луны в Раке.
Новый год начинается с того, что Солнце входит в Овен.Овен - кардинальный огонь .
Для Кардинальных знаков, Овна, Рака, Весов и Козерога остальная часть года начнется с чистки или «генеральной уборки» дома.
Мутабельные знаки зодиака, такие как Близнецы, Дева, Стрелец и Рыбы, могут почувствовать потребность в новом увлечении здоровьем или фитнесом.
Некоторые фиксированные знаки зодиака, такие как Телец, Лев, Скорпион и Водолей, захотят убрать токсичных людей из своей жизни. Другие знаки зодиака могут решить начать новый бизнес или желать независимости.
Весеннее солнцестояние наступает, когда Луна находится в Раке.Рак также является кардинальным знаком зодиака и привлекает внимание к дому и семье.
Рак создает вещи силой интуиции и чувств, которые отражают и обращены внутрь.
Начало астрологического нового года означает, что каждый знак зодиака будет проявлять определенное желание усердно работать над восстановлением порядка в доме и, возможно, отражает новый взгляд на жизнь.
В новом году произойдут революционные изменения, которые коснутся отрасли связи и транспорта, образования, путешествий и личной философии.
Сезон солнечного и лунного затмений в 2021 году:До конца 2021 года в знаках Близнецов и Стрельца будут солнечные и лунные затмения:
Близнецы управляют третьим солнечным домом, который управляет транспортом, данными, связью и местными сообществами.
Стрелец управляет девятым солнечным домом, который управляет образованием, религиозными убеждениями, личной философией и дальними путешествиями.
Остаток 2021 года и внешние планеты:
Уран остается в ТельцеУран в Тельце продолжает тему денег, личной собственности, недвижимости и того, как управляется сельскохозяйственный мир.
Люди могут начать искать альтернативные типы жилья. Могут произойти другие изменения, связанные с тем, как продукты питания и домашний скот используются в пищу людьми.
Уран также управляет криптовалютами, поэтому мы продолжим видеть рост их разрушения и их рост в качестве инвестиционной собственности.
Юпитер и Сатурн в ВодолееВодолей - знак зодиака гуманизма и равенства.
Таким образом, и Юпитер, и Сатурн возьмут на себя энергию Водолея во время своего выражения во время транзита по этому знаку зодиака.
И Юпитер, и Сатурн останутся в знаке зодиака Водолей до конца 2021 года.
Юпитер управляет Стрельцом, поэтому мы увидим постоянный рост и изменения , которые так или иначе будут полезны для всего человечества, что повлияет на образование.
Мы уже видели, как некоторые из этих изменений вступили в игру, когда администрация Байдена списала долги по студенческим займам, которые нанесли ущерб заемщикам школ, которые закрылись или где степень не привела к работе.
Поскольку Юпитер движется быстрее Сатурна, он, вероятно, будет иметь большее влияние, и мы можем увидеть позитивные и полезные изменения в правительстве в качестве постоянной темы в 2021 году.
Плутон в КозерогеПлутон управляет Скорпионом, а также вирусами.
Скорпиона часто называют «преобразующим» и «хирургом», поэтому в 2021 году произойдет трансформация в сферах жизни, когда он будет общаться с различными личными планетами и внешними планетами.
Находясь в Козероге, Плутон может продолжать вносить изменения в правительство (управляемое Сатурном), а также на рабочем месте, но может продолжаться выпуск новых вакцин, бустеров и изменений, связанных с пандемией или другими обнаруженными вирусами.
Поскольку Плутон находится в Козероге, который управляет карьерой и социальным статусом, включая большое правительство, некоторое внимание будет уделяться корпорациям, правительственным органам и, возможно, изменениям в регулировании.
Нептун в РыбахНептун управляет Рыбами. В Рыбах Нептун может усугубить проблемы, связанные с иллюзиями, такими как злоупотребление психоактивными веществами и наркотиками, на глобальном уровне.
Как повлияет на ваш знак зодиака в 2021 году?
Мы начинаем, конечно, с целью, и все это зависит от вашего знака зодиака и личной карты.
Вот краткое изложение всех знаков зодиака в астрологии.
Астрологические гороскопы на новый год и знаки зодиака на оставшуюся часть 2021 года:
Овен (21 марта - 19 апреля)Овен, остаток нового года начинается с того, что вы учитесь ставить себя на первое место. Первое полнолуние нового года состоится в Весах, в знаке ваших отношений и партнерства.
Вы могли зацепиться за токсичных людей в прошлом году по той или иной причине.
Возможно, вы пошли на некоторые компромиссы, чтобы «довести дело до конца », но новый год предлагает вам внести некоторые изменения, которые необходимы для вашей жизни, и это касается вашего эмоционального и эмоционального здоровья.
Астрологический Новый год потребует от вас завести новых друзей, чтобы заменить пустоту, которая существует, когда вы отпускаете некоторых, которые сейчас не годятся.
Вы также можете сосредоточиться на создании нового бизнеса, открытии новой работы или партнерстве.
Могут произойти некоторые изменения в том, как вы общаетесь с другими, и некоторые Овны могут решить вернуться в школу или, если вы являетесь родителем, изменить образовательную структуру вашего ребенка на постоянное пребывание в сети или обратно на обычную.
Телец (20 апреля - 20 мая)Телец, остаток нового года начинается с того, что вы изучаете то, чего не знаете в течение сезона Овна, и это может быть главной темой на весь 2021 год.
Солнце, входящее в Овен, может означать, что вам нужно сделать усилие, чтобы выйти из своей зоны комфорта. Возможно, вы надели шоры, которые
Астрологический Новый год потребует от вас изменения некоторых из ваших распорядков; возможно, ваши повседневные привычки в отношении здоровья также будут тем, с чего вы хотите начать, поскольку Полнолуние в Весах привлекает внимание к вредным привычкам в вашей жизни, которые необходимо устранить.
Затмения поразят ваш дом с деньгами и дом с общими ресурсами.
Итак, в обеих этих сферах вашей жизни могут быть игры за власть, когда вы либо ссоритесь с партнером из-за того, что потратить, либо как сэкономить.
Если вы живете с соседом по комнате или с другими людьми, то, что мое по сравнению с нашим, может иметь первостепенное значение для установления границ.
В противном случае вы можете обнаружить, что работаете над своей щедростью, а не над бережливостью. Может быть, вы надеетесь делать благотворительные пожертвования, но также необходимо уделить некоторое внимание вашему личному росту и развитию (в первую очередь).
Близнецы (21 мая - 20 июня)Близнецы, остаток нового года начинается с того, что вы сосредоточены на своем секторе дружбы и на том, как люди в вашей жизни добавляют ценность или помогают вам стать лучше.
Вы можете определить, кем вы хотите быть в своем ближайшем окружении, и если у вас еще нет лучшего друга, вы можете это сделать.
Полнолуние в Весах подчеркивает ваш романтический сектор, и здесь вы можете немного расслабиться.
Возможно, вы стали более консервативными в отношении того, с кем встречаться или с кем позволяли находиться близко к сердцу.
Возможно, вы не чувствовали себя романтичными ни с кем, но, возможно, именно здесь вы постепенно позволяете себе снова выйти на поле боя и снова флиртовать.
В этот астрологический новый год и сезон затмений может показаться, что вы получаете совершенно новую жизнь, особенно в личной и личной жизни.
Затмения происходят в ваших солнечных домах самобытности и приверженности.
Вы можете выбрать новый образ, похудеть, изменить свой образ жизни, и это может повлиять на вас или привести к тому, что вы встретите кого-то и влюбитесь, если у вас еще нет серьезных отношений.
Если вы женаты или помолвлены, возможно, вы пытаетесь найти баланс между этими сферами жизни, или что-то радикальное может измениться, что потребует от вас особого внимания или компромиссов во имя любви.
Рак (21 июня - 22 июля)Рак, остаток нового года начинается с того, что вы видите некоторые изменения в своей карьере и социальном статусе.
Возможно, вы начнете получать признание или будете более амбициозны в поиске работы в той области, которая вам действительно нравится.
Это может казаться критическим этапом в вашей работе или сфере работы, и у вас может быть много драйва и решимости для достижения своих целей. Нет? Установите немного.
Полнолуние в Весах приходится на ваш сектор общения и краткосрочных путешествий . Тебе может подойти поездка. Вы также можете принять идею раскрытия темы в письменной форме или более активно участвовать в жизни местного сообщества.
Астрологический новогодний сезон лунных и солнечных затмений активирует ваш сектор концовок и питомцев.
В этом году вы, наконец, можете решить завести домашнее животное или пересадить его домой, если вы входите в новую главу своей жизни, которая не позволит вам взять с собой своего пушистого приятеля.
Вы можете решить закончить главу своей жизни и изучить новый образ жизни, который включает в себя общее чувство благополучия и другой распорядок дня.
Лев (23 июля - 22 августа)Лев, остаток нового года начинается с того, что вы узнаете, что жизнь - это серия событий, которые со временем меняют ваше мировоззрение, и поначалу это может шокировать или даже разозлить вас.
Возможно, вы научитесь отпускать то, во что когда-то верили.
Когда Полнолуние в Весах активирует ваш третий солнечный дом сообщества , путешествий и общения, это может быть то место, где вы, наконец, освобождены, закончите или закроете дверь в контракте, юридическом соглашении или каком-то партнерстве, которое сдерживало вас. или мешал вам преследовать цель.
Сезон астрологических новогодних лунных и солнечных затмений активизирует ваш сектор дружбы и романтических увлечений.
Если вы одиноки и ищете, вы можете обнаружить, что встречаетесь с тем, кто вам действительно нравится, и это вихрь любви.
Вы можете познакомиться с этим человеком через свое знакомство, круг дружбы, деловую встречу или через общие интересы, хобби или общую цель.
Дева (23 августа - 22 сентября)Дева, остаток нового года начинается с Солнца в вашем секторе общих ресурсов. Это может быть, когда вы действительно начинаете видеть, как что-то входит в вашу жизнь, но через другого человека, например, партнера, друга или коллегу.
Поскольку вы часто супер независимы , это может быть неудобно для вас, но это может быть время, когда вы научитесь позволять другим заботиться о вас так, как вы часто заботитесь о них.
Полнолуние в Весах активирует ваш денежный сектор, и, поскольку это время концовок, вы можете быть готовы отказаться от счета или расходов, истощающих ваши ресурсы.
Вы даже можете сменить работу, возможно, отказаться от карьеры, которая вам удобна, чтобы пойти на риск с другой, которая может обеспечить обещание большего дохода, но не с учетом безопасности.
Сезон астрологических новогодних лунных и солнечных затмений активизирует ваш сектор дома и семьи, а также вашу карьеру или социальный статус.
Может быть некоторая нестабильность, которая проявляется в обеих сферах вашей жизни.
Вы можете получить предложение о переезде, и для этого вам может потребоваться попросить свою семью принести жертвы. Также могут произойти некоторые изменения на работе, когда изменится сеть людей, с которыми вы работаете, и вам придется внести личные корректировки, чтобы эффективно выполнять свою роль.
Весы (23 сентября - 22 октября)Весы, остаток нового года начинается с Солнца в вашем секторе отношений. Это может выделить эту область вашей жизни разными способами, включая любовь или карьерное партнерство, а также людей, с которыми вы проводите много времени в офисе (или удаленно).
Вы можете начать рассматривать эту область своей жизни как область, на которой нужно сосредоточиться. Если вы одиноки, вы можете стать более открытыми и восприимчивыми к флирту, романтике и идее влюбиться.
Вы можете, наконец, открыть дверь человеку, которому вы нравитесь, или, если вы состоите в несоответствующем браке , подумайте, не пора ли двигаться дальше.
Полнолуние в начале нового года также может определить для вас остаток 2021 года.
Происходящее в вашем знаке зодиака, это может быть призыв избавиться от одежды, которая больше не для вас стильная, или когда вы готовы начать делать некоторые физические улучшения.
Возможно, вы, наконец, решите снова начать тренироваться или более целенаправленно заботиться о себе.
Сезон астрологических новогодних лунных и солнечных затмений активизирует ваш сектор личной философии и общения.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)Скорпион, остаток нового года начинается с Солнца в вашем секторе повседневных обязанностей. Вот где ты сияешь.
Вы собираетесь «собрать все воедино» для себя и, возможно, также для других. Вы можете легко обнаружить проблемы в эргономике вашего дома и упорядочить его, упорядочить и сделать менее загроможденным.
Полнолуние в Весах приглашает вас сделать большие перемены и отпустить что-то в своей духовности или скрытой сфере своей жизни.
В этом могут участвовать другие люди, например, друзья, партнер или люди, с которыми вы часто общаетесь . Вы можете обнаружить, что разрыв с группой позволяет вам вернуть себе независимость и индивидуальность.
Сезон астрологических новогодних лунных и солнечных затмений активирует ваш сектор денег и общих ресурсов.
Вы можете инвестировать в недвижимость с кем-то или, возможно, выкупить у человека недвижимость, если вы разводитесь в будущем.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)Стрелец, остаток нового года начинается с Солнца в вашем секторе романтики. Здесь другие смотрят на вас с любовью и, возможно, люди сочтут вас флиртом.
Вы можете жаждать внимания и искать новые способы получить его, даже непреднамеренно. Вы можете обнаружить, что вы игривы и общительны. Вы тоже можете быть творческими.
Полнолуние в Весах активирует ваш сектор дружбы , и это может означать, что вы собираетесь попрощаться с другом, который переезжает.
Вы можете узнать, что ваш друг возвращается в свой родной город или женится на военнослужащем, находящемся далеко от того места, где вы сейчас проводите время.
Сезон астрологических новогодних лунных и солнечных затмений активизирует ваш сектор идентичности и ваши отношения.
Эта область вашей жизни может выдержать огромные изменения, которые не только изменят ваш нынешний образ жизни, но и улучшат его в некоторой степени.
Вы можете начать развивать новый интерес или хобби, и вы можете начать знакомить других с этим ремеслом и начать создавать свое собственное маленькое сообщество.
Козерог (22 декабря - 19 января)Козерог, остаток нового года начинается с Солнца в вашем семейном и домашнем секторе. Именно здесь вы обнаруживаете, что преуспеваете, и ваша семья может видеть вас в позитивном свете, даже восхищаясь вами или относясь к вам с большим уважением.
Полнолуние в Весах привлечет внимание к вашей карьере и социальному статусу.
Это может означать, что вы собираетесь работать меньше часов, особенно если вы много работали сверхурочно или чувствуете усталость и хотите разделить свою рабочую нагрузку.
Сезон астрологических новогодних лунных и солнечных затмений активизирует ваш сектор прошлого и повседневные обязанности.
Вы можете обнаружить, что не только ваша работа и карьера начинают немного замедляться (в хорошем смысле), но это положительно влияет на другие области вашей жизни, так что вы действительно можете начать жить той жизнью, которую хотите.
Водолей (20 января - 18 февраля)Водолей, остаток нового года начинается с Солнца в вашем секторе связи.
Именно здесь вы можете лучше всего сиять в начале года. Возможно, вы собираетесь много писать или даже путешествовать по окрестностям.
Вы можете создать подкаст или блог сообщества на хорошо знакомую вам тему.
Другие области вашей жизни, связанные с третьим домом, могут быть связаны с автомобилем, например, покупка или продажа его, или заключение нового контракта, которое происходит внезапно, потому что вы понимаете, что это преимущество для вас.
Полнолуние в Весах - это время, когда вы избавляетесь от ожиданий, когда дело касается романтики или творчества.
Если вы влюблены в кого-то, но не получаете взамен никаких положительных отзывов, вы можете обнаружить, что готовы двигаться дальше и отпустить мечту, чтобы добиться чего-то более реалистичного в своей личной жизни.
Сезон астрологических новогодних лунных и солнечных затмений активизирует ваш сектор дружбы и романтики.
Если у вас были отношения, но ваши потребности не удовлетворялись, вы, возможно, наконец решите найти другие способы удовлетворить свои желания, либо общаясь с друзьями или семьей, снимая при этом свою вторую половинку с крючка и позволяя этому напряжению влиять на вашу жизнь.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)Рыбы, остальная часть нового года начинается с Солнца в вашем денежном секторе, и вы захотите справиться с импульсивными расходами или финансовыми потерями.
Возможно, вы слишком сильно нажали кнопку «купить сейчас» за последний год, и эта привычка может измениться в начале сезона Овна и астрологического нового года.
Первое полнолуние происходит в Весах, активируя ваш дом с общими ресурсами. Будьте честны с собой на ближайшие три месяца. Кому или чем вы были щедры в ущерб себе?
Возможно, это станет для вас очевидным, когда вы меньше всего этого ожидали, и закрытие двери для решения этой финансовой или затратной по времени проблемы позволит вам получить некоторый денежный контроль.
Сезон астрологических новогодних лунных и солнечных затмений активизирует ваш сектор карьеры и семьи. Эти две области вашей жизни могут «строиться».
Вас могут попросить изменить свое расписание или изменить свою роль на работе, чтобы проводить больше времени дома.
Это будет происходить за счет некоторого столкновения головой и непредсказуемости, пока вы не получите лучшего понимания динамики и того, что наиболее эффективно для всех участников.