Участницу группы Pussy Riot Веронику Никульшину задержали по ориентировке
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Участницу группы Pussy Riot Веронику Никульшину задержали по ориентировке

6:04:485/7/2021Фото: Flickr
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Задержание произошло при выходе ее из дома. Девушка собиралась ехать на съемки фильма в районе репетиции парада Победы.

На выходе из дома полицейские задержали одну из участниц Pussy Riot

В Москве произошло задержание Вероники Никульшиной, более известной по группе Pussy Riot.

Полицейские подошли к ней на выходе из дома, когда девушка собиралась ехать на съемки фильма в районе репетиции парада Победы.

«Я ехала на съемку своего документального кино, и я думаю, дело в том, что полицейские подумали, что это акция. Не вменяют пока ничего, адвоката не пускают, меня не выпускают из машины, но сотрудник сказал, что, вероятно, будет неповиновение полиции. О причине задержания говорят: «Мы ничего не знаем, у нас была ориентировка, раз старший сказал, значит есть за что», — пояснила девушка.

Адвокат Никульшиной заявил, что не знает причины, по которым его подопечная была задержана, пишет РБК.

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