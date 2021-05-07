Участницу группы Pussy Riot Веронику Никульшину задержали по ориентировке

В Москве произошло задержание Вероники Никульшиной, более известной по группе Pussy Riot.
Полицейские подошли к ней на выходе из дома, когда девушка собиралась ехать на съемки фильма в районе репетиции парада Победы.
«Я ехала на съемку своего документального кино, и я думаю, дело в том, что полицейские подумали, что это акция. Не вменяют пока ничего, адвоката не пускают, меня не выпускают из машины, но сотрудник сказал, что, вероятно, будет неповиновение полиции. О причине задержания говорят: «Мы ничего не знаем, у нас была ориентировка, раз старший сказал, значит есть за что», — пояснила девушка.
Адвокат Никульшиной заявил, что не знает причины, по которым его подопечная была задержана, пишет РБК.