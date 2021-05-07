Вред здоровью таят выращенные на подоконнике овощи, предупредила эксперт

Цветовод Татьяна Жашкова предупредила россиян, которые любят выращивать продукты на своих подоконниках в квартирах, об исходящей от овощей опасности.
Во время роста растений если им не хватает солнечного тепла, в овощах копятся нитраты, которые попадут в организм того, кто их съест.
При недостаточном освещении растения плохо растут и хозяева, которые ухаживают за своим мини-огородом, начинают использовать удобрения для стимуляции роста и плодоношения. Все вредные вещества, которые попадают на листья и в почву, концентрируются в плодах, ради которых и выращиваются растения.
Даже те, кто покупает специальные лампы, рискуют не меньше тех, у кого их нет. Лучше всего выращивать овощи на открытой земле в огороде, об этом цветовод рассказала телеканалу «Звезда».