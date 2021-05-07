Запрещенные дни для посадочных работ в мае 2021 года по лунному календарю
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Запрещенные дни для посадочных работ в мае 2021 года по лунному календарю

7:20:585/7/2021Фото: Pixabay
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Расскажем вам о самых неблагоприятных датах в мае 2021 года и тех видах работ, которые в эти дни допустимы.

огород, инструмент
Есть в мае 2021 года несколько крайне неблагоприятных дней

В лунном календаре всегда указываются благоприятные и неблагоприятные дни для посева или высадки того или иного растения. Но случается и так, что в некоторые дни вообще никакими посадками заниматься нельзя. И чтобы дню не пропадать, расскажем вам о тех самых датах и тех видах работ, которые в эти дни допустимы.

Фазы Луны в мае 2021 года

Стареющая Луна - 1-10 мая
Новолуние 11 мая
Растущая Луна - 12-25 мая
Полнолуние 26 мая
Убывающая Луна - 27-31 мая

Самыми неблагоприятными днями в месяце станут: 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 26, 30 и 31 мая.

3 и 4 мая

Нельзя высаживать никакие овощные растения и плодово-ягодные кусты и деревья. Но можно заниматься посадкой цветов (многолетних и однолетних). а также сеять лекарственные растения. Для замедления роста травы на газоне его можно егодня стричь.

7 мая

Сегодня запрещается делить и размножать кустарники и деревья.

8 мая

Разрешено вносить различные удобрения. как минеральные, так и органику, обрабатывать землю и растения от вредителей.

9 мая

Можно сеять вьющиеся растения: горох и фасоль, а также ампельные цветы, черенковать деревья и кустарники, подвязывать рассаду.

10, 11 и 12 мая

Не рекомендуется производить никакие виды работ. Эти сутки связаны с минимальной силой Луны в Новолуние 11 мая.

18 и 30 мая

Дни неблагоприятны ни для каких видов садово-огородных работ.

31 мая

Можно перекапывать землю, окучивать, пропалывать, прореживать и садить однолетние цветы.

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