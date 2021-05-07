Запрещенные дни для посадочных работ в мае 2021 года по лунному календарю

В лунном календаре всегда указываются благоприятные и неблагоприятные дни для посева или высадки того или иного растения. Но случается и так, что в некоторые дни вообще никакими посадками заниматься нельзя. И чтобы дню не пропадать, расскажем вам о тех самых датах и тех видах работ, которые в эти дни допустимы.
Фазы Луны в мае 2021 года
Стареющая Луна - 1-10 мая
Новолуние 11 мая
Растущая Луна - 12-25 мая
Полнолуние 26 мая
Убывающая Луна - 27-31 мая
Самыми неблагоприятными днями в месяце станут: 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 26, 30 и 31 мая.
3 и 4 мая
Нельзя высаживать никакие овощные растения и плодово-ягодные кусты и деревья. Но можно заниматься посадкой цветов (многолетних и однолетних). а также сеять лекарственные растения. Для замедления роста травы на газоне его можно егодня стричь.
7 мая
Сегодня запрещается делить и размножать кустарники и деревья.
8 мая
Разрешено вносить различные удобрения. как минеральные, так и органику, обрабатывать землю и растения от вредителей.
9 мая
Можно сеять вьющиеся растения: горох и фасоль, а также ампельные цветы, черенковать деревья и кустарники, подвязывать рассаду.
10, 11 и 12 мая
Не рекомендуется производить никакие виды работ. Эти сутки связаны с минимальной силой Луны в Новолуние 11 мая.
18 и 30 мая
Дни неблагоприятны ни для каких видов садово-огородных работ.
31 мая
Можно перекапывать землю, окучивать, пропалывать, прореживать и садить однолетние цветы.