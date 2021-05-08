Поздравление с Днем федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России на 8 мая
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Поздравление с Днем федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России на 8 мая

1:00:505/8/2021Фото: pixabay
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День федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России отмечается 8 мая.

День федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России

Вы военными быть захотели
В босоногое детство свое...
Преуспели теперь в этом деле
И о технике знаете все.
Но пускай не работой единой
Наполняется буднями быт.
Будьте счастливы, всеми любимы,
Чтобы мир был пред вами открыт!

***

Вы развиваете систему,
Что так нужна нашей стране.
И строите на службе схемы
О том, как толк извлечь извне.
Чтобы сотрудничать с другими,
Технику продавать, скупать.
Державу век не подводили,
Так стоит дальше продолжать!

***

Каждый год 8 мая
Праздник этот мы встречаем.
День ФСВТС
Вызывает интерес.
Он особенный и важный
Для людей гражданских даже.
А военным шлем привет:
Службы четкой, долгих лет!

***

В день работника ФСВТС
Долгих лет я желаю тебе!
Дослужиться до самых высот,
Где почет и достаток ждет.
А пока же служи стране
Не вздыхая о прошлом дне.
Все задачи достойно решай
И путь избранный продолжай.

***

Вы живете строгими буднями
И ведете военный режим.
Но все то, что душою любите
Не развеялось с ветром как дым.
Есть семья и вокруг надежные
И проверенные друзья.
Вам желаю век не тревожиться
И порой баловать себя!

Источник: mir-pozdravleniy.ru

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