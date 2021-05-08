Душевные поздравления на Международный день Красного Креста 8 мая
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Душевные поздравления на Международный день Красного Креста 8 мая

8:30:545/8/2021Фото: pixabay
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Самые отважные, смелые и добрые люди отмечают 8 мая свой профессиональный праздник - Международный день красного креста.

Международный день Красного Креста

Маленький мальчик в новеньких джинсах
Как-то однажды с врачом подружился,
Маленький мальчик пришел на прием:
Что-то синеет колено одно.
Маленький мальчик врачу доверялся,
Мальчик с врачем в кабинете остался,
Врач на коленку взглянул свысока:
Ногу спасти не удастся никак,
Видно, гангрена, придется отрезать...
Маленький мальчик ушел на протезе.
Месяц проходит, он снова к врачу:
Коленка вторая синеет чуть-чуть.
Врач был внимателен, высказал трезво:
Значит, и эту придется отрезать.
Мальчик на опыт врача положился,
А это линяли новые джинсы.

***

Поздравляем с юбилеем
Медицины корифея!
Он врачует четверть века,
Сил и знаний не жалея
Для здоровья человека!
Пусть вам выпадет трудиться
Еще много-много лет,
Самому же - не лечиться
И не знать житейских бед!

***

В гололед я поскользнулся
Только в клинике очнулся
Там ко мне и прикоснулась
Нежно доктора рука.
Элегантен, аккуратен,
В ослепительном халате
Он появится в палате,
И уходит грусть-тоска.

Но недолго счастье длились
И срослась моя ключица
Покидала я больницу,
И хотелось одного —
Чтоб мне снова поскользнуться
В этой клинике очнуться
Чтоб меня могли коснуться
Руки нежные его.

Я не зря молила Бога —
И сломала все же ногу.
Но меня — увы и ах! —
Привезли не в ту больницу
Тут в меня полгода шприцем
Тычет тетенька в очках.

***

Вы сами себе, только честно, ответьте:
Кто самый полезный и важный на свете?

Тот, кто науку в реальность внедряет
Или кто скальпелем в нас ковыряет?
Кто лепит статуи и пишет стишки
Или кто нам распрямляет кишки?

Кому человек хоть бы что позволяет?
Тому, кто от хворей его исцеляет!
Не тем, кто дает сиплым басом команды.
А тем, кто смеясь отрезает нам гланды,
Вправляет мозги, ампутирует грыжи,
Замерзших в пути отлепляет от лыжи.
Кто лечит первично, кто лечит повторно,
И в стационаре, и амбулаторно.
Кто нас достает из уютного чрева.
Кто знает, что сердце находится слева.
Кто грудь нам щекочет своим стетоскопом.
Кто жизнь облегчает сушеным укропом.
Дает на диету нам мясо коровье,
И свечку нам ставит за наше здоровье.
Кто нас избавляет от бледного вида
Путем избавления нас от либидо.
Кто лезет, не ведая смеха и слез,
К нам в душу, у в ухо, и в горло, и в нос.

При социализме и капитализме
Не гаснет любовь всенародная к клизме
И к тем, кто готов нам на помощь помчаться!
И все же: пореже бы с вами встречаться!

Источник: pozdravchik.r

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