Красочные открытки на Всемирный день перелетных птиц 8 мая и поздравления для СМС
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Красочные открытки на Всемирный день перелетных птиц 8 мая и поздравления для СМС

5:00:575/8/2021Фото: fresh-cards
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Всемирный день перелетных птиц отмечается 8 мая. Поздравьте всех любителей пернатых!

Всемирный день перелетных птиц

Как же радуют нас птички,
Что воркуют за окном:
Соловьи, стрижи, синички
Всех пленяют голоском.

Наши души услаждая,
Пусть всегда они поют,
Ну, а люди помогают
И кормушки создают!

Всемирный день перелетных птиц

С Днем птиц международным!
Пусть хором благородным
Блистательно поют
И радость вам дают!

А вы их берегите,
Скворечник смастерите,
Чтоб жили в нем скворцы,
И родились птенцы!

Всемирный день перелетных птиц

Сколько птиц на белом свете,
Берегут их, даже дети,
Строят домики, кормушки,
Даже вешают игрушки,
Только б птички не страдали,
И зимой не голодали,
Чтобы пели и порхали,
И от нас не улетали.
Берегите птичек наших,
Не ленитесь дать букашек,
Ломтик хлебца иль лепешки
Протяните на ладошке...
Пусть порадуются «Пташки»
Им предложенной букашке,
Крошке хлеба иль крупе...
Помогите, им, в судьбе!

Всемирный день перелетных птиц

Без птиц опустеет планета,
Затишье повиснет вокруг,
Дарите им счастья моменты,
Кормите заботливо с рук!

Покоя их не нарушайте,
Пусть в небе свободно парят,
И в клетку вовек не сажайте.
На воле пусть нас веселят!

Давайте мы станем добрее,
Устроим пернатым сюрприз,
На всех по соседству деревьях
Кормушки развесим к Дню птиц!

Всемирный день перелетных птиц

Пернатые наши друзья,
Мы с вами большая семья,
Сегодня всем людям хочу я сказать,
Что надо друзей этих оберегать.
Пусть птицы в небесах поют,
Птенцов высиживают, гнезда вьют.
С пернатыми планета наша краше,
И в этом так же счастье наше!

Источник: fresh-cards.ru

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