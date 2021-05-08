Красочные открытки на Всемирный день перелетных птиц 8 мая и поздравления для СМС

Как же радуют нас птички,
Что воркуют за окном:
Соловьи, стрижи, синички
Всех пленяют голоском.
Наши души услаждая,
Пусть всегда они поют,
Ну, а люди помогают
И кормушки создают!
С Днем птиц международным!
Пусть хором благородным
Блистательно поют
И радость вам дают!
А вы их берегите,
Скворечник смастерите,
Чтоб жили в нем скворцы,
И родились птенцы!
Сколько птиц на белом свете,
Берегут их, даже дети,
Строят домики, кормушки,
Даже вешают игрушки,
Только б птички не страдали,
И зимой не голодали,
Чтобы пели и порхали,
И от нас не улетали.
Берегите птичек наших,
Не ленитесь дать букашек,
Ломтик хлебца иль лепешки
Протяните на ладошке...
Пусть порадуются «Пташки»
Им предложенной букашке,
Крошке хлеба иль крупе...
Помогите, им, в судьбе!
Без птиц опустеет планета,
Затишье повиснет вокруг,
Дарите им счастья моменты,
Кормите заботливо с рук!
Покоя их не нарушайте,
Пусть в небе свободно парят,
И в клетку вовек не сажайте.
На воле пусть нас веселят!
Давайте мы станем добрее,
Устроим пернатым сюрприз,
На всех по соседству деревьях
Кормушки развесим к Дню птиц!
Пернатые наши друзья,
Мы с вами большая семья,
Сегодня всем людям хочу я сказать,
Что надо друзей этих оберегать.
Пусть птицы в небесах поют,
Птенцов высиживают, гнезда вьют.
С пернатыми планета наша краше,
И в этом так же счастье наше!
Источник: fresh-cards.ru