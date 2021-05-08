Самые нежные открытки с Международным днем матери 8 мая и невероятные поздравления
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Самые нежные открытки с Международным днем матери 8 мая и невероятные поздравления

6:00:595/8/2021Фото: fresh-cards.ru
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С Днем матери во всем мире сегодня 8 мая поздравляют всех женщин, познавших радость материнства.

Международный день матери

С Днем матери, милые леди!
Пусть любят мужья вас и дети,
Ведь вы им любовь отдаете.
И ценят пусть вас на работе.
И пусть посещают по жизни
Всегда позитивные мысли!

Международный день матери

В праздник чудесный, матери День,
Хочу пожелать вам цвести, как сирень!
Видеть успешных, здоровых детей,
Им помогать становиться мудрей!
Желаю вам, милые, сил и здоровья!
Пусть дети сполна вас одарят любовью!
Пусть радуют вас каждый день, вдохновляют,
Словами, поступками пусть удивляют!

Международный день матери

С праздником чудесным! С Днем вас Матери!
Пусть теплом согреют дети вас,
Нежными и долгими объятьями
Пусть любви пополнят ваш запас!
И рождение детей, и воспитание –
Самый сложный, благородный труд!
От детей желаю вам внимания,
Мам любить пускай не устают!

Международный день матери

Наверно, нелегко быть мамой:
Во всём быть нужно самой-самой,
Уметь на свете всё и знать,
Дела все эти успевать…
А эти детки-капризульки
Непослушайки и ворчульки
Порою «помогают жить».
Но как их можно не любить?
И в День всех мам тебе желаю
Жить, о себе не забывая,
Любить весь мир, любить себя
И быть весёлою всегда!

Международный день матери

Источник: fresh-cards.ru, pozdravim.net

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