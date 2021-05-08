Открытки на Красную горку 9 мая 2021 года и красивые поздравления в стихах
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Открытки на Красную горку 9 мая 2021 года и красивые поздравления в стихах

11:20:395/8/2021Фото: fresh-cards
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Начало Фоминой недели празднуется народным праздником Красная Горка. В 2021 году она выпадает на 9 мая.

Красная горка(Фомино воскресенье)

С Антипасхою сердечно поздравляю,
Повторяю вновь: Христос воскрес!
Теплоты тебе и радости желаю,
Благодать пускай летит с небес.

Пусть Господь своей великой силой
Оградит тебя от горя и беды.
Будь здоров и счастьем изобилуй,
Пусть твои все сбудутся мечты.

Красная горка(Фомино воскресенье)

Скати по горочке яйцо
На счастье, радость и удачу,
Исполнит Антипасха все,
Любовь и счастье обозначит.

Желаю в праздник этот вам
Тепла в душе и возрождения,
Пусть будет светлым каждый день,
Как это чудо воскресение.

Красная горка(Фомино воскресенье)

Красная горка — светлый праздник любви!
Чувства весенние природе сродни.
Дышится легче, тепло на душе,
Вьюгам холодным нет места уже.
Праздничный шлю Вам весенний привет,
В сердце взыграет пусть его свет.

Красная горка(Фомино воскресенье)

В день такой еще давно
Всех усопших поминали,
Вот и нам сейчас дано
Вспомнить тех, кого мы знали.
Горка красная пришла,
Начались уже гулянья,
Скоро явится весна,
А пока мы в ожиданьи.
Поздравляю я тебя
В этот праздник православный,
И желаю, чтоб земля,
Что была в снегу недавно,
Потеплела побыстрей,
Появились бы растенья,
Сразу станет веселей,
И исчезнут сожаленья!

Красная горка(Фомино воскресенье)

Источник: fresh-cards.ru, pozdravok.ru

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