Открытки на Красную горку 9 мая 2021 года и красивые поздравления в стихах

С Антипасхою сердечно поздравляю,
Повторяю вновь: Христос воскрес!
Теплоты тебе и радости желаю,
Благодать пускай летит с небес.
Пусть Господь своей великой силой
Оградит тебя от горя и беды.
Будь здоров и счастьем изобилуй,
Пусть твои все сбудутся мечты.
Скати по горочке яйцо
На счастье, радость и удачу,
Исполнит Антипасха все,
Любовь и счастье обозначит.
Желаю в праздник этот вам
Тепла в душе и возрождения,
Пусть будет светлым каждый день,
Как это чудо воскресение.
Красная горка — светлый праздник любви!
Чувства весенние природе сродни.
Дышится легче, тепло на душе,
Вьюгам холодным нет места уже.
Праздничный шлю Вам весенний привет,
В сердце взыграет пусть его свет.
В день такой еще давно
Всех усопших поминали,
Вот и нам сейчас дано
Вспомнить тех, кого мы знали.
Горка красная пришла,
Начались уже гулянья,
Скоро явится весна,
А пока мы в ожиданьи.
Поздравляю я тебя
В этот праздник православный,
И желаю, чтоб земля,
Что была в снегу недавно,
Потеплела побыстрей,
Появились бы растенья,
Сразу станет веселей,
И исчезнут сожаленья!
Источник: fresh-cards.ru, pozdravok.ru