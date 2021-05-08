Красивые открытки с 9 Мая от дизайнера и мирные поздравления
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Красивые открытки с 9 Мая от дизайнера и мирные поздравления

5:49:295/8/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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76-ая годовщина Победы в Великой Отечественной войне отмечается 9 мая.

9 Мая День Победы

Всех — с Днем Победы! Праздник этот
Для всех нас самый величайший.
Спасибо скажем нашим дедам
За нашу жизнь и наше счастье!

Пусть будет мир всегда на свете,
Пускай живут спокойно люди,
От радости смеются дети,
И никогда войны не будет!

9 Мая День Победы

Пусть никогда не гаснет память
О страшных тех годах войны,
О том, как землю защищали
Мужчины, деды и сыны,

О том, как гордо рдело знамя,
И пламенели их сердца,
Как шли они к Победе прямо,
Жизнь отдавая до конца.

Пусть лишь салютов громыханье
Нарушит неба тишину.
Желаю мира, процветанья
И стариков чтить седину.

9 Мая День Победы

Наша гордость — День Победы!
Сражались прадеды и деды
За жизнь свободную для нас.
За Ленинград, Москву, Кавказ.

Вас поздравляю с этим днем,
Пусть всё плохое станет сном.
Пусть дней счастливых череда
Несет вам радость сквозь года!

9 Мая День Победы

С Днем Победы! Этот праздник
Болью в сердце отдает:
Вспоминаем всех погибших,
Славим всех, кто шел вперед.

Кто за Родину сражался,
Не жалея жизни, сил,
Чтобы над родной страною
Воцарился снова мир.

Сохраним такой подарок,
Ценой жизни данный нам,
Чтобы неповадно было
К нам соваться злым врагам.

Всем желаю в День Победы
Долгой жизни без войны,
Быть достойными сынами
Дедов наших и страны.

9 Мая День Победы


Источник: pozdravok.ru

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