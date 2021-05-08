Промышленный водолаз Максим и прекрасная Елена в жемчужном платье стали мужем и женой перед 9 Мая в Бердске
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Промышленный водолаз Максим и прекрасная Елена в жемчужном платье стали мужем и женой перед 9 Мая в Бердске

8:36:055/8/2021,Маргарита МартыноваФото: Маргариты Мартыновой
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"Почему женюсь? Потому что встретил Елену — самую красивую, самую добрую, самую хозяйственную девушку",- говорит Максим.

Свадьба Максима и Елены. Бердск, 7 мая 2021 года

В Бердске живут самые красивые девушки. И самых красивых девушек приводят в городской ЗАГС настоящие мужчины. В теплый по-летнему день 7 мая 2021 года, свадьба у Максима и Елены.
Пара замечательная. Елена прекрасна - длинное белое платье расшитое жемчугом, красиво убранные волосы, длинные жемчужные серьги, в руках нежный букет белых и розовых роз — чудесная невеста. Прохожие останавливались полюбоваться красивой парой. Максим в строгом синем костюме, белой рубашке и синем галстуке — серьезный и мужественный.

- Максим добрый, отзывчивый, понимающий, он — человек слова, - говорит о своем муже Елена.
- Почему женюсь? Потому что встретил Елену — самую красивую, самую добрую, самую хозяйственную девушку, говорит Максим.
Самое любимое блюдо у Максима — солянка, ее Елена готовит очень вкусно.
- Елена умеет готовить любое блюдо,- говорит Максим.
- Да отпущу его, конечно, на рыбалку, без проблем, я ему доверяю, - смеется Елена.
- В кафе с подружками? Отпущу, уже ходила, она долго не задерживается. Ну и с детьми посижу потом, куда ж деваться, - улыбается Максим.

У Максима сложная и ответственная, настоящая мужская профессия. Он — промышленный водолаз. У Елены — тоже ответственная работа, она — мастер ногтевого сервиса, делает красивыми женские руки.
«Курьер. Среда. Бердск» поздравляет Максима и Елену с днем свадьбы, желает красивой паре счастья, любви и исполнения всех их совместных желаний.

Замечательная пара - Максим и Елена стали мужем и женой 7 мая 2021 года

Свадебный лимузин увозит Максима и Елену от дверей ЗАГСа города Бердск

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