Будет ли война: предсказания великих провидцев на 2021 – 2022 годы для России и мира
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Будет ли война: предсказания великих провидцев на 2021 – 2022 годы для России и мира

3:05:285/8/2021,Ирина НоваяФото: pixabay.com
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Станет ли 2021 год прелюдией к трагическим событиям и начнётся ли война в 2022 году? Попробуем разобраться, изучив предсказания наиболее признанных предсказателей.

К предсказаниям можно относиться по-разному

Непростым для России и мира был 2020-й – год, когда пришёл коронавирус. Согласно Откровению Иоанна Богослова, за всадником «Мор» последует всадник «Война». Обострение политической ситуации в мире, который условно разбился на три сверхдержавы – Америку, Китай и Россию, даёт почву для размышлений.

Станет ли 2021 год прелюдией к трагическим событиям и начнётся ли война в 2022 году? Попробуем разобраться, изучив предсказания наиболее признанных провидцев.

Ванга

Одни считают слепую болгарскую провидицу святой, другие – одержимой. При жизни она успела произнести немало предсказаний. Среди сбывшихся – развал Советского Союза.

Точных дат Третьей мировой Ванга не называла. Указала только, что придёт она с Востока. Параллельно в России начнётся гражданская война. «Начнут ее простые люди, обворованные своими правителями», – говорила провидица.

В результате применения атомного оружия, материки Северной и Южной Америки станут непригодными для жизни. Трагические события закончатся к 2040-му году. Тогда на Земле установится мир, появится новая религия, а Россия станет фундаментом нового мира.

Павел Глоба

Этот астролог обрёл популярность, благодаря своим прогнозам. Он предупреждал об экономическом кризисе 2020-х годов. Предсказывал Павел и наращивание военной мощи Россией.

По прогнозам Глобы, до 2023 года ещё несколько стран вступят в Евросоюз, обострив ситуацию на мировой политической сцене.

Серафим Вырицкий

Этот святой старец предсказал основные события Великой Отечественной войны, например, уверял, что немцы не дойдут до Санкт-Петербурга.

Упоминал отец Серафим и о другой войне, которая случится «в новом веке» – 21-м. По его словам, начнёт её набирающий силу восток. Китайцы получат Сибирь, а японцы – дальневосточные регионы. «Когда Китай пожелает идти дальше, запад не позволит», – писал провидец. В результате Россия выйдет из войны, утратив часть территории.

Мишель Нострадамус

Французский алхимик жил в начале 16 века. Множество его прогнозов касаются Эры Водолея. По разным данным её начало приходится на 2012 или 2021 годы. По Нострадамусу, в это время будет вызревать конфликт России с Китаем, заключающийся во взглядах на социальную политику. Реформация пройдёт «боевое крещение» и завершится к 2025-му году.

Мавис

Итальянская провидица на рубеже 2-го тысячелетия прославилась фразой «Крым ввернётся домой». Прямо на войну Мавис не указывала, но говорила, что у России особый путь, который изменит целый мир в 21-м веке.

Парацельс

Предсказаниями этого философа человечество пользуется уже несколько веков. В своих записях он называет территорию РФ Московией, а населяющий её народ – гипербореями. По этим названием скрываются арии или славяне. До 2040-го года они «познают страшный упадок и мощный расцвет». Эту дату высчитали благодаря указанию Парацельса «через 500 лет после моей смерти».

Под упадком провидец понимает последствия нахождения меж двух огней – западного и восточного. Из-за применения биологического и атомного оружия погибнет треть населения Земли. Затем воцарится долгожданный мир.

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