Джокер 2: Хоакина Феникса - Warner Bros возвращает Артура Флека

После выхода на экраны хитовый фильм DC Comics 2019 года Джокер стал всемирным явлением. Феникс сыграл в фильме легендарную роль Джокера, заклятого врага Бэтмена по имени Артур Флек. Его выступление было настолько заставляющим задуматься и вызывающим воспоминания, что он выиграл Оскар за лучшую мужскую роль на церемонии вручения премии Оскар 2020 года. С тех пор новости о сиквеле появлялись в различных отчетах.
Последние новости поступают от The Hollywood Reporter, который недавно сообщил обновленную информацию о предстоящем фильме Warner Bros.
В сообщении говорится, что скоро выйдет новый фильм о Супермене, и руководители Warner Bros и DC ищут чернокожего актера, который станет новой версией легендарного героя.
В другом месте статьи обсуждалась Расширенная вселенная DC и ее различные кинематографические вселенные (мультивселенные).
Было отмечено, что все предстоящие фильмы DC будут происходить в одной экранной вселенной, за исключением «Бэтмена» Мэтта Ривза, в котором снимается Роберт Паттинсон, и «запланированного продолжения» Джокера.
«Разговоры о Джокере 2» начались с момента появления первых титров фильма в кинотеатрах.
Вскоре после релиза Джокера были процитированы источники, которые заявили, что режиссер Тодд Филлипс «получил права» на продолжение после того, как кассовые сборы фильма превысили 1 миллиард долларов.
Дальнейшие сообщения предполагали, что Филлипс вместо этого получил права на написание другой истории происхождения для другого персонажа DC.
Говоря с IndieWire о возможности продолжения в 2019 году, Филлипс сказал, что ранее процитированные статьи были преждевременными.
Филлипс сказал: «Вот настоящая правда о сиквеле. Пока мы с Хоакином <Фениксом> говорили об этом и путешествуя по миру с руководителями Warner Bros - собираясь в Торонто, Венецию и другие места - конечно же, мы» сидят за обедом, а они говорят: «Так ты думал о…?»
«Но, говоря о контрактах, у нас нет контракта даже на то, чтобы написать продолжение.
«Мы никогда не просили Хоакина о сиквеле. Произойдет ли это? Опять же, я просто думаю, что статья была в лучшем случае предвосхищающей».
Однако он дал совершенно другой ответ на вопрос Total Film о возможности продолжения.
Филлипс сказал журналу: «У нас нет планов на продолжение».
Однако в недавних сообщениях The Mirror утверждалось, что Феникс активно участвует в сиквеле.
Цитаты источника также утверждали, что на горизонте будет не одно продолжение.
В сентябре они сказали: «Это все еще обсуждается, но сценарии пишутся, и Хоакин очень этим занимается».
Источник добавил: «
«Все дело в том, чтобы заставить Хоакина принять условия - и это, безусловно, самая большая зарплата в его карьере».
Они также сказали, что возвращение Феникса принесет ему ошеломляющую зарплату в 50 миллионов долларов.
Источник: express.co.uk