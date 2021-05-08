Когда сажать морковь мае в 2021: подготовка семян к посадке, удачные даты

Лунный календарь советует сажать корнеплоды на убывающую Луну. Учитывая, что корнеплодам покровительствуют знаки Земли: Телец и Козерог, благоприятные дни для посадки моркови в мае – 10, 29 и 30. В эти дни убывающая луна находится в Тельце и Козероге. Дева на убывающей Луне тоже пригодна для посадки корнеплодов, так что к удачным дням можно добавить 27 мая.
Плодородность зодиаков – условная категория. Хорошая всхожесть не гарантирует сохранность урожая. Поэтому правильнее учитывать не только лунные фазы, но и климатические условия.
Раннеспелые сорта сажают обычно в начале мая, среднеспелые – в середине месяца, а поздние – в конце. Исходя из этого, для Сибири наиболее пригодны средне и позднеспелые сорта.
Морковь неприхотливый морозоустойчивый овощ, её сажают даже в зиму. Для проращивания семян достаточно, чтобы почва прогрелась до +6°С. Но ведь для нас важно получить не всходы, а урожай, поэтому давайте создадим любимому корнеплоду хорошие условия для роста и развития.
Почва: морковь любит рыхлую нейтральную или слабокислую почву. Кислая и щелочная – не подходят категорически. Поэтому, если вам не повезло, нейтрализуем и рыхлим грунт, внося в кислотный – известь (300-500г на м²), в щелочной – навоз, торф, перепревшую хвою или минеральные удобрения (мочевину, сульфат и нитрат аммония).
Почва под морковь требует глубокой вспашки, перекапываем её на 1,5 штыка, хорошо разбиваем комки, убираем камни и сухие корни.
Семена моркови сохраняют хорошую всхожесть 3-4 года. Перед посадкой их проверяют на всхожесть, поместив на 5 минут в соляной раствор. Всплывшие на поверхность экземпляры отбраковывают.
Из-за большого количества содержащихся в моркови эфирных масел, семена медленно прорастают и дают всходы лишь на сороковой день.
Чтобы ускорить процесс, пользуются одним из способов:
- Обрабатывают «Цирконом» или «Эпином», поместив в ткань, смоченную стимулятором роста на 24 часа;
- Выкладывают семена на влажную салфетку и выдерживают до 5 дней при температуре +20…+24°С, следя за тем, чтобы салфетка не высыхала.
- Помещают в полотняный мешочек и ранней весной закапывают в почву на глубину 20 -25 см, где выдерживают 2 недели. Затем семена просушивают и сажают в грунт.
Посадка моркови. Лучше выбрать для этого мероприятия безветренный день, поскольку у корнеплода очень лёгкие семена, работа с ними кропотлива и не терпит спешки. Сажают морковь на глубину 2-3 см, с такими же промежутками и межрядным пространством 15-20 см. Когда всходы подрастают, их прореживают.
Если семена сажают во влажный грунт, полив после посадки не требуется. При сухой почве, поливают бороздки, а затем разбрызгивают воду на поверхность грядки. Такое сбрызгивание повторяют ежедневно.
Чтобы сохранить влагу и ускорить процесс прорастания семян, можно накрыть грядку укрывным материалом.