Ощущение молодости защищает пожилых людей от стресса и старости

Люди, которые чувствуют себя моложе, имеют большее чувство благополучия, лучшее когнитивное функционирование, меньше воспалений, меньший риск госпитализации и даже живут дольше, чем их более старшие сверстники. Исследование, опубликованное Американской психологической ассоциацией, предлагает одну потенциальную причину связи между субъективным возрастом и здоровьем: чувство моложе может помочь защитить людей среднего и пожилого возраста от разрушительного воздействия стресса, сообщает medicalxpress.com.
В исследовании, опубликованном в журнале « Психология и старение», исследователи из Немецкого центра геронтологии проанализировали данные за три года, полученные от 5039 участников German Aging Survey, лонгитюдного опроса жителей Германии в возрасте 40 лет и старше. Опрос включал вопросы о степени воспринимаемого стресса в жизни людей и их функциональном здоровье - насколько они были ограничены в повседневной деятельности, такой как ходьба, одевание и купание. Участники также указали свой субъективный возраст, ответив на вопрос: «Какого возраста вы себя чувствуете?».
Исследователи обнаружили, что в среднем участники, которые сообщали о большем стрессе в своей жизни, испытали более резкое ухудшение функционального здоровья в течение трех лет, и что связь между стрессом и ухудшением функционального здоровья была сильнее у участников хронологически более старшего возраста.
Однако субъективный возраст, казалось, служил защитным буфером. Среди людей, которые чувствовали себя моложе своего хронологического возраста, связь между стрессом и ухудшением функционального здоровья была слабее. Этот защитный эффект был самым сильным среди самых старых участников.
"В целом мы знаем, что функциональное здоровье ухудшается с возрастом, но мы также знаем, что эти связанные с возрастом траектории функционального здоровья заметно различаются. В результате некоторые люди вступают в пожилой возраст и в очень пожилой возраст с довольно хорошими и неизменными ресурсами здоровья, в то время как у других наблюдается выраженное ухудшение функционального здоровья, что может даже привести к необходимости длительного ухода», - сказал ведущий автор исследования Маркус Веттштейн, доктор философии, который сейчас работает в Гейдельбергском университете. «Наши результаты подтверждают роль стресса как фактора риска ухудшения функционального здоровья, особенно среди пожилых людей, а также поддерживающую здоровье и смягчающую стресс роль более молодого субъективного возраста ».
Результаты показывают, что вмешательства, направленные на то, чтобы помочь людям чувствовать себя моложе, могут снизить вред, причиняемый стрессом, и улучшить здоровье пожилых людей, по словам исследователей, хотя необходимы дальнейшие исследования, чтобы помочь определить, какие меры будут работать лучше всего. Например, сказал Веттштейн, информационные кампании, направленные на противодействие эйджизму и негативным возрастным стереотипам, а также для пропаганды позитивного взгляда на старение, могут помочь людям чувствовать себя моложе. Кроме того, по словам Веттштейна, более общие меры по снижению стресса и обучение управлению стрессом могут предотвратить потерю функционального здоровья среди пожилых людей.
Наконец, необходимы дополнительные исследования, чтобы выяснить идеальный разрыв между субъективным и хронологическим возрастом, согласно Веттштейну, поскольку предыдущие исследования показали, что полезно чувствовать себя моложе до определенного момента, но это преимущество уменьшается по мере увеличения разрыва между субъективным и хронологическим возрастом. «Чувство моложе в некоторой степени может быть адаптивным для функциональных результатов здоровья, в то время как «ощущение слишком молодой»может быть менее адаптивным или даже неадаптивным», - сказал он.