Ураза-Байрам-2021 в Москве: названы мечети, куда можно прийти помолиться 13 мая
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Ураза-Байрам-2021 в Москве: названы мечети, куда можно прийти помолиться 13 мая

11:40:055/8/2021,Дмитрий ПарыгинФото: pixabay
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Верующие смогут помолиться в Московской соборной мечети на проспекте Мира, в мечетях на Татарской улице и на Поклонной горе, а так же в мечети Ярдам на улице Хачатуряна.

Мечеть Аль-Джаззар, Акко, Израиль
Мечеть Аль-Джаззар, Акко, Израиль
Сюжет: Обряды мусульман
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13 мая наступит Ураза-Байрам — праздник, связанный с окончанием поста в месяц Рамадан. О традициях, а так же о Ночи Предопределения — ночи, которая для верующих лучше тысячи месяцев, «Курьер. Среда. Бердск» писал  статье. Мусульмане верят, что в эту ночь на землю спускается огромное количество ангелов, что скажется и на природе, и на животных. По описаниям температура в такие ночи не бывает холодной или жаркой. Безоблачная погода без ветра. Тишина и умиротворение, особо подчёркивается, что не будет слышно даже лая собак. Особый свет, отсутствие звездопада. Чтение Корана, совершение намаза и размышления – это то, что в эту ночь совершал пророк и это будет лучшее поклонение для верующего в эту ночь и лучшее поклонение в последующей жизни.

В 2021 году в Москве главный мусульманский праздник всё же состоится — по словам главы Духовного собрания мусульман Альбира Крганова ожидается не менее 250 тысяч мусульман. Верующие смогут помолиться в Московской соборной мечети на проспекте Мира, в мечетях на Татарской улице и на Поклонной горе, а так же в мечети Ярдам на улице Хачатуряна.

Напоминаем, в 2020 году на Ураза-Байрам, были закрыты мечети в связи с пандемией коронавируса. Однако глава ДУМ России, говоря о сложности Рамадана с закрытыми мечетями, выделил и положительные стороны произошедшего — уроки выдержки, терпения и преодоления эгоизма. Это был первый раз за долгое время, когда на московских улицах во время главного мусульманского праздника было безлюдно, мечети были закрыты, а прилегающие к ним дороги не перекрывались.

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