Радоница-2021 в Бердске: какие цветы и за сколько выбрать для своих усопших близких на Пасху мертвых

11 мая 2021 года Поминальный день - Радоница. По традиции к этому дню на кладбище люди убираются на могилах своих родных, друзей. Ставят букеты цветов, возлагают венки. Вспоминают своих умерших близких. 7 мая "Курьер. Среда. Бердск" посмотрел цены и ассортимент цветов, которые можно купить в Бердске.
Потрясающий выбор искусственных цветов в похоронном доме Мемориал. Розы, пионы, сирень, ромашки, нарциссы, ирисы - цветы всех оттенков и размеров, сделаны так искусно, что порой не отличить от настоящих. Есть одиночные цветы, есть ветки и букеты. Изумительно красивые орхидеи всех цветов смотрятся как живые. Цены разные, от 100 рублей и до 650.
Покупатель вместе с нами зашел купить цветы и растерялся от изобилия и разнообразия, стал звонить жене, советуясь, что лучше выбрать.
- Здесь в Бердске поедем к своим на кладбище и в деревню под Черепаново отвезем цветы. Очень красивые все, не знаю, возьму розы,- решил он.
- Живые цветы быстро завянут на холоде ночью, пусть эти, они как настоящие, и постоят подольше,- объяснил бердчанин свой выбор.
В цветочном салоне рядом - живые цветы. FloraОПТ предлагает букеты роз и гвоздик. Красные гвоздики 10 цветов стоят 600 рублей. Розы за десять штук продаются от 650 рублей. Цены демократичные, цветы берут хорошо и много. Забрали при нас покупатели несколько упаковок гвоздик, объяснили, что поедут на кладбище 9 мая, возлагать цветы на могилы ветеранов войны.
На так называемом базарчике у магазина "Меркурий" женщина продает искусственные цветы от 30 рублей. Цветы здесь попроще и подешевле, но есть очень красивые.
Цветов на Радоницу в Бердске много, выбрать можно на любой вкус и кошелек.