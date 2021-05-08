Радоница-2021 в Бердске: какие цветы и за сколько выбрать для своих усопших близких на Пасху мертвых
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Радоница-2021 в Бердске: какие цветы и за сколько выбрать для своих усопших близких на Пасху мертвых

11:36:535/8/2021,Маргарита МартыноваФото: Маргариты Мартыновой
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Розы, пионы, сирень, ромашки, нарциссы, ирисы - цветы всех оттенков и размеров, сделаны так искусно, что порой не отличить от настоящих.

Искусственные розы не отличаются от настоящих в Мемориале
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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11 мая 2021 года Поминальный день - Радоница. По традиции к этому дню на кладбище люди убираются на могилах своих родных, друзей. Ставят букеты цветов, возлагают венки. Вспоминают своих умерших близких. 7 мая "Курьер. Среда. Бердск" посмотрел цены и ассортимент цветов, которые можно купить в Бердске.

Потрясающий выбор искусственных цветов в похоронном доме Мемориал. Розы, пионы, сирень, ромашки, нарциссы, ирисы - цветы всех оттенков и размеров, сделаны так искусно, что порой не отличить от настоящих. Есть одиночные цветы, есть ветки и букеты. Изумительно красивые орхидеи всех цветов смотрятся как живые. Цены разные, от 100 рублей и до 650.

Покупатель вместе с нами зашел купить цветы и растерялся от изобилия и разнообразия, стал звонить жене, советуясь, что лучше выбрать.
- Здесь в Бердске поедем к своим на кладбище и в деревню под Черепаново отвезем цветы. Очень красивые все, не знаю, возьму розы,- решил он.
- Живые цветы быстро завянут на холоде ночью, пусть эти, они как настоящие, и постоят подольше,- объяснил бердчанин свой выбор.

В цветочном салоне рядом - живые цветы. FloraОПТ предлагает букеты роз и гвоздик. Красные гвоздики 10 цветов стоят 600 рублей. Розы за десять штук продаются от 650 рублей. Цены демократичные, цветы берут хорошо и много. Забрали при нас покупатели несколько упаковок гвоздик, объяснили, что поедут на кладбище 9 мая, возлагать цветы на могилы ветеранов войны.

На так называемом базарчике у магазина "Меркурий" женщина продает искусственные цветы от 30 рублей. Цветы здесь попроще и подешевле, но есть очень красивые.
Цветов на Радоницу в Бердске много, выбрать можно на любой вкус и кошелек.

Желтые розы в Мемориале

Розы всех цветов и размеров

Пионы разноцветные в Мемориале

Сирень всех цветов

Весенние цветы

Букеты живых роз в магазине FloraОПТ

Букеты красных роз в магазине FloraОПТ

Живые гвоздики в FloraОПТ

Гвоздики всех цветов

Цветы на базарчике возле "Меркурия"

Искусственные цветы на базарчике

Букеты искусственных цветов у "Меркурия"

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цветыбукетырозыРадоница 2021
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