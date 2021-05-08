Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 8 мая 2021 в России и мире

• Светлая суббота
• День рождения напитка «Кока-Кола»
• День перешагивания через ступеньку
• Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца
• Всемирный день осла (World Donkey Day)
• День памяти и примирения, посвящённый памяти жертв Второй мировой войны
• Мусульманский праздник «Ляйлятуль-Кадр», Ночь предопределения и могущества (Laylat al-Qadr)
• Праздник Цареградской иконы Божией Матери
• Праздник затачивальщиков гвоздей
• День памяти святого апостола и евангелиста Марка
• Всероссийский день посадки леса
• Европейский День Победы (Victory in Europe Day)
• Всемирный день танца живота (World Belly Dance Day)
• Всемирный день борьбы против рака яичников (World Ovarian Cancer Day)
• День Белого Лотоса (White Lotus Day)
• День оперативного работника уголовно-исполнительной системы РФ
• Всемирный день мигрирующих птиц (World Migratory Bird Day)
• Всемирный день справедливой торговли (World Fair Trade Day)
• День работников Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ
• Всемирный день тонизирующего вина «Бакфаст» (World Buckfast Day)
• Ночь женщин (Kvinnehistorisk natt) - Норвегия
• День родителей - Южная Корея
• День «Выпей Колу» (National Have a Coke Day) - США
• День без носков (National No Socks Day) - США
• День ириса (Iris Day) - Бельгия
• День велосипедиста (Landelijke Fietsdag) - Нидерланды
• День собачьей мамы (National Dog Mom`s Day) - США
• День кокосового кремового пирога (National Coconut Cream Pie Day) - США
• День посадки деревьев - Монголия
• День стремления к устранению голода (Stamp Out Hunger Food Drive Day) - США
• День памяти и примирения - Украина
• День готовности животных к стихийным бедствиям (National Animal Disaster Preparedness Day) - США
• День стрельбы из лука (National Archery Day) - США
• День «Дайте кому-нибудь кекс» (National Give Someone a Cupcake Day) - США
• День индейцев (American Indian Day) - США
• День «Поздний завтрак на обед» (Brunch for Lunch Day) - США
• День няни (National Babysitter`s Day) - США
• День матери-океана (Mother Ocean Day) - США
• День мельника - Нидерланды
• День поминовения национальных героев - Туркменистан
• День поезда (National Train Day) - США
• Уикенд мельниц (National Mills Weekend) - Великобритания
• День мини-гольфа (National Miniature Golf Day) - США
• День студенческой медсестры (National Student Nurses Day) - США
• День флоры (Flora Day, Furry Dance) - Великобритания
• День ветеранов (Veterandagen) - Норвегия
• День свободной торговли (Free Trade Day) - США
• День «Еркрапа» - Армения
• День синдрома Корнелии де Ланге (Cornelia de Lange Syndrome Awareness Day) - США
• День Мигеля Идальго (Miguel Hidalgo`s Birthday) - Мексика
• День Трумэна (Truman Day) - США
• Именины у Марка, Сильвестра, Сергея, Василия
• Марк Ключник (Птичье голодание)
Важные события
1712 столица России перенесена из Москвы в Санкт–Петербург.
1791 в России впервые исполнен гимн «Гром победы, раздавайся!» композитора О. Козловского на слова Г. Державина.
1826 вышел рескрипт Николая I управляющему Министерством внутренних дел В. С. Ланскому о необходимости взять подписку от всех чиновников и служащих дворян о непринадлежности к тайным обществам.
1909 в Москве открывается памятник Н. В. Гоголю работы скульптора Андреева
1910 в Санкт–Петербурге началась первая в России международная неделя авиации.
1929 впервые в СССР проведено опрыскивание лесов и полей ядохимикатами
1945 установлен Праздник Победы (празднуется 9 мая)
1965 указы Президиума Верховного Совета СССР – об утверждении Положения о почётном звании «Город–Герой», о присвоении Брестской крепости почётного звания «Крепость–Герой»; о вручении ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» городам–героям Волгограду, Севастополю и Одессе, медали «Золотая Звезда» городам–героям Ленинграду и Киеву
1967 открытие мемориального архитектурного ансамбля «Могила Неизвестного Солдата».
1984 национальный Олимпийский комитет СССР принял решение о бойкоте летних Олимпийских игр в Лос–Анджелесе. Решение обосновывалось угрозами насилия по отношению к советским спортсменам, хотя на самом деле было чисто политическим решением в ответ на бойкот Олимпиады в Москве в 1980 году.
1997 в Санкт–Петербурге открывается первый в стране музей подводного флота России имени легендарного моряка–подводника Героя Советского Союза Александра Маринеско.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend