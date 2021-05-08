Какой сегодня церковный праздник 8 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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Какой сегодня церковный праздник 8 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:235/8/2021Фото: Flickr
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Запрещается сегодня сидеть дома, поливать огород и случайно проливать воду на землю. Запрещено ссориться и одалживать деньги.

церковь
8 мая поста нет

Православные праздники 8 мая

Пасхальная седмица
Апостола и Евангелиста Марка (Иоанна)
Преподобного Сильвестра Обнорского

Народные праздники


Марк Ключник

Этот праздник посвящен памяти апостола от 70 Марка Александрийского, Евангелиста, епископа.

В народе верят, что этот святой хранит ключи от неба, способен отмыкать его и впускать дождь на землю. Ему молятся, чтобы он не допустил засухи. По народным приметам три обильных дождя в мае приведут к хорошему урожаю.

В этот день принято кормить птиц, которые возвращаются с теплых стран голодные и уставшие.

Звездное небо и теплый вечер предвещает хороший урожай хлеба.

Запрещается сегодня сидеть дома, поливать огород и случайно проливать воду на землю. Запрещено ссориться и одалживать деньги.

Приметы


  • Высокая и яркая радуга в этот день – к хорошей погоде, низкая и бледная – к ненастью.
  • Дождь в этот день говорил о том, что хорошо уродится рожь.
  • Если птицы летят на конопляник, будет урожай конопли.
  • Кукушка в этот день кукует – больше морозов не будет.
  • Ясная погода – примета к тому, что лето жарким будет.

Источник: my-calend

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