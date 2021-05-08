Какой сегодня церковный праздник 8 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 8 маяПасхальная седмица
Апостола и Евангелиста Марка (Иоанна)
Преподобного Сильвестра Обнорского
Народные праздники
Марк Ключник
Этот праздник посвящен памяти апостола от 70 Марка Александрийского, Евангелиста, епископа.
В народе верят, что этот святой хранит ключи от неба, способен отмыкать его и впускать дождь на землю. Ему молятся, чтобы он не допустил засухи. По народным приметам три обильных дождя в мае приведут к хорошему урожаю.
В этот день принято кормить птиц, которые возвращаются с теплых стран голодные и уставшие.
Звездное небо и теплый вечер предвещает хороший урожай хлеба.
Запрещается сегодня сидеть дома, поливать огород и случайно проливать воду на землю. Запрещено ссориться и одалживать деньги.
Приметы
- Высокая и яркая радуга в этот день – к хорошей погоде, низкая и бледная – к ненастью.
- Дождь в этот день говорил о том, что хорошо уродится рожь.
- Если птицы летят на конопляник, будет урожай конопли.
- Кукушка в этот день кукует – больше морозов не будет.
- Ясная погода – примета к тому, что лето жарким будет.
Источник: my-calend