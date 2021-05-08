Пятна на Солнце - причина магнитной бури 8 мая 2021 на Земле: Как геоудар повлияет на здоровье метеопатов
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Пятна на Солнце - причина магнитной бури 8 мая 2021 на Земле: Как геоудар повлияет на здоровье метеопатов

5:45:165/8/2021,Маргарита МартыноваФото: Pixabay.com
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Солнечные пятна представляют собой зоны на звезде, которые характеризуются низкой светимостью с пониженной температурой поверхностной плазмы.

солнце
Пятна на Солнце - источники солнечного ветра, вызывающего магнитные бури на Земле
Сюжет: Магнитные бури. Метеозависимость
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8 мая 2021 года по данным Рентгеновской лаборатории астрономии Солнца состояние нашего светила спокойное. В настоящее время на стороне, обращенной к Земле есть источник солнечного ветра, так называемые солнечные пятна. Ближайшая магнитная буря прогнозируется 11 мая, а жесткий геомагнитный шторм специалисты ожидают 13 мая 2021 года, когда сила колебаний магнитосферы Земли будет достигать 7-8 баллов. Сегодня, 8 мая, магнитное поле нашей планеты до 15 часов находится в состоянии слабого возмущения. В 18 часов “качка” магнитосферы усилится и достигнет 3-4 баллов. Это так называемая малая магнитная буря.

Солнечные пятна представляют собой зоны на звезде, которые характеризуются низкой светимостью с пониженной температурой поверхностной плазмы. Наблюдать Солнце начал Галилео Галилей ещё в 1610 году, более 400 лет земляне наблюдают за состоянием светила. Напомним, что радиус Солнца в 109 раз больше земного, а масса Солнца превышает земную в 330000 раз. Звезда по имени Солнце - огромный источник света и тепла для нашей планеты, благодаря которому и существует жизнь на Земле. Поэтому такие “мелкие” неприятности, как магнитные бури на Земле, вызванные выбросами с Солнца, можно научиться переживать с минимальным ущербом для здоровья.

Метеопаты - это люди, чутко чувствующие изменения в магнитосфере Земли. Какое воздействие оказывает магнитная буря на их здоровье?
1.Нарушается режим дня, сдвигается время сна и бодрствования, мучает бессоница.
2.Пропадает аппетит и человек чувствует жажду.
3.Человек быстро устает, наблюдается сонливость, слабость, апатия, снижается внимание, человек становится рассеянным и заторможенным.
4.Настроение портится без повода, приступы злости и агрессии сменяются безразличием, плаксивостью, возникает чувство жалости к себе и неудовлетворенности жизнью.
5.Резко меняется давление, учащается пульс, появляются боли в сердце и головная боль.
6.Обостряются хронические болезни, вырастает риск инсульта и инфаркта.

Как легче пережить магнитную бурю?

1.Старайтесь спокойно относиться к предстоящим штормам в магнитном поле, имейте дома и на работе тонометр, контролируйте давление, всегда и везде имейте при себе лекарства, если хронически больны.
2.Ешьте меньше, но чаще. Лучше кушать больше овощей и каш, пить чистую воду и травяные чаи.
3.Больше отдыхайте. Не нервничайте, если что-то не успеваете, дела всегда есть, все не переделать.
4.Гуляйте перед сном, проветривайте квартиру, чаще протирайте пыль дома, можно даже утром вместо гимнастики.

Как переносят магнитную бурю наши читатели?
Ольга Александровна, 46 лет:
- Болят очень ноги, суставы, слабость во всем теле, совсем пропадают силы. Голова болит. Пью таблетки от головной боли, растираю мазью суставы.
Илья Семенович, 67 лет:
- Давление совсем не слушается, растет до 170, болит голова. Утром долго разминаю ноги, стараюсь больше гулять, но в основном сижу на лавке.
Светлана Алексеевна, 49 лет:
- Стала голова кружиться, боюсь упасть в обморок. Давление скачет вверх-вниз, слабость наваливается, все делаю через силу.

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солнцемагнитные буриметеопаты
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