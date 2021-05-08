Полыхал дачный участок в СНТ "Приморский" в Бердске: Сгорели хозблок и забор
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Полыхал дачный участок в СНТ "Приморский" в Бердске: Сгорели хозблок и забор

8:43:485/8/2021Фото: ГУ МЧС по НСО
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Пожарные потушили пламя за час. Сейчас разбираются в причинах пожара. Но если выяснится, что дачники сжигали сухую траву или мусор, их ждет штраф.

Четыре пожарных боролись с огнем на бердской даче

В Бердск горели надворные постройки в СНТ «Приморский», сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

7 мая в 16:00 в бердском дачном обществе «Приморский», которое расположено в районе водозабора на Обском море загорелись надворные постройки. Огнем были повреждены хозяйственный блок и деревянный забор.

Через час, в 17:00, пожар был ликвидирован. На тушение привлекались 4 человека личного состава и 1 единица техники. Причины и ущерб устанавливают дознаватели бердского отдела надзорной деятельности.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", синоптики обещают в период до 11 мая на большей части территории Новосибирской области высокая пожароопасность (4 класса). Увеличивается риск возникновения природных пожаров. В предстоящие выходные и праздничные дни дождей в регионе не ожидается.

-Данный факт еще больше осложняет пожароопасную обстановку. В сухую и ветреную погоду необходимо быть осторожным при обращении с открытым огнем. Особенный риск возгораний может возрасти во время предстоящих теплых выходных дней, когда люди устремятся отдыхать на природу или станут очищать свои участки от прошлогоднего мусора, сжигая сухую растительность, - отметили в главке МЧС по Новосибирской области, напомнив о постановлении регионального правительства о введении особого противопожарного режима.

В Бердске запрещается:

- разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание мусора на территориях поселений и городских округов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, предприятий, полосах отвода линий электропередачи, железнодорожных и автомобильных дорог.

За нарушение правил пожарной безопасности во время действия особого противопожарного режима предусмотрена административная ответственность в виде двукратного штрафа, а в случае тяжелых последствий пожара нарушитель может быть привлечен к уголовной ответственности.

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