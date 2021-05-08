"Борис, ты не прав": Умер в 100 лет бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев
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"Борис, ты не прав": Умер в 100 лет бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев

9:00:365/8/2021Фото: tomsk.gov.ru
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Лигачеву принадлежит крылата фраза, сказанная Ельцину в 1988 году, когда будущий президент России раскритиковал центральный аппарат компартии.

Егор Лигачев умер на 101-м году жизни. В 1983–1990 годах он был секретарем ЦК КПСС
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Егор Лигачев, бывший секретарь ЦК КПСС умер 7 мая 2021 года на 101-м году жизни. об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника департамента информполитики администрации Томской области Алексей Севостьянов. От чего скончался экс-политик, пока неизвестно.

Как передает Mash, Лигачев недавно попал в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ИВЛ после диагноза  "двусторонняя пневмония". Кроме того, у пациента обнаружили множественные вегетативные нарушения.

С 1965-го по 1983 годы Егор Лигачев занимал пост первого секретаря Томского обкома КПСС, после, до 1990 года, был секретарем ЦК КПСС.

Он запомнился советским людям крылатой фразой «Борис, ты не прав!». Слова были адресованы Борису Ельцину в 1988 году на партконференции, когда первый зампредседателя Госстроя СССР и будущий первый президент России раскритиковал центральный аппарат компартии.

Лигачев являлся почетным гражданином Томска. Там он и закончил свою жизнь в возрасте 100 лет.

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скончалсяИВЛдвусторонняя пневмонияпопал в реанимацию
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