Вандалы разрушили мемориал воинам накануне Дня Победы. СК ищет

В Краснодарском крае вандалы повредили военный мемориал в канун Дня Победы. Как сообщает краевое управление СКР, неизвестные изуродовали военный мемориал на горе Семашко.
Сведения о разрушении мемориала появилась в СМИ вечером 7 мая. После чего следователи незамедлительно организовали проверку.
Как рассказали в ведомстве, вандалы разбили памятные таблички мемориала. Он установлен в честь Туапсинской оборонительной операции 1942 года, ставшей составной частью битвы за Кавказ в Великую Отечественную войну.
После проверки факта вандализма СК примет процессуальное решение. Не исключено возбуждение уголовного дела.