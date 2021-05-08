Вандалы разрушили мемориал воинам накануне Дня Победы. СК ищет
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
08.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Вандалы разрушили мемориал воинам накануне Дня Победы. СК ищет

10:17:445/8/2021
0

Неизвестные разбили памятные таблички мемориала. Он установлен в честь Туапсинской оборонительной операции 1942 года, ставшей составной частью битвы за Кавказ.

Вандалы разрушили мемориал

В Краснодарском крае вандалы повредили военный мемориал в канун Дня Победы. Как сообщает краевое управление СКР, неизвестные изуродовали военный мемориал на горе Семашко.

Сведения о разрушении мемориала появилась в СМИ вечером 7 мая. После чего следователи незамедлительно организовали проверку.

Как рассказали в ведомстве, вандалы разбили памятные таблички мемориала. Он  установлен в честь Туапсинской оборонительной операции 1942 года, ставшей составной частью битвы за Кавказ в Великую Отечественную войну.

После проверки факта вандализма СК примет процессуальное решение. Не исключено возбуждение уголовного дела.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Вандалы разрушили мемориал воинам накануне Дня Победы. СК ищет
    10:17:44 5/8/2021
    Вандалы разрушили мемориал воинам накануне Дня Победы. СК ищет
    Санкции против России не хотят вводить США: Вашингтон намерен дружить с Москвой
    9:43:18 5/8/2021
    Санкции против России не хотят вводить США: Вашингтон намерен дружить с Москвой
    Календарь дачника на 8 мая 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    9:20:25 5/8/2021
    Календарь дачника на 8 мая 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    "Борис, ты не прав": Умер в 100 лет бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев
    9:00:36 5/8/2021
    "Борис, ты не прав": Умер в 100 лет бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев
    БердскПолыхал дачный участок в СНТ "Приморский" в Бердске: Сгорели хозблок и забор
    8:43:48 5/8/2021
    Полыхал дачный участок в СНТ "Приморский" в Бердске: Сгорели хозблок и забор
    Душевные поздравления на Международный день Красного Креста 8 мая
    8:30:54 5/8/2021
    Душевные поздравления на Международный день Красного Креста 8 мая
    Какой сегодня церковный праздник 8 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    8:20:23 5/8/2021
    Какой сегодня церковный праздник 8 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 8 мая 2021 в России и мире
    7:40:24 5/8/2021
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 8 мая 2021 в России и мире
    БердскПогода на 8 мая в Бердске: народные приметы расскажут – каким будет лето 2021
    6:45:01 5/8/2021
    Погода на 8 мая в Бердске: народные приметы расскажут – каким будет лето 2021
    Самые нежные открытки с Международным днем матери 8 мая и невероятные поздравления
    6:00:59 5/8/2021
    Самые нежные открытки с Международным днем матери 8 мая и невероятные поздравления