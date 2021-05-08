90-летний актер Иван Краско хочет жениться пятый раз

Стало известно что Иван Краско планирует в пятый раз жениться. Избранницей 90-летнего актера стала Наталья Смыкова, которая приходила на спектакли с его участием и является поклонницей театра.
Знакомство пары состоялось за кулисами после спектакля, а во время заражения актера коронавирусом, Наталья поддерживала любимого мужчину в больнице и санатории, где проходила реабилитация.
По словам будущей супруги, она не хочет выносить свою личную жизнь на обозрение, к тому же ей не нужны материальные блага, которые не дают покоя родственникам актера.
Состоятельная женщина планирует взять фамилию супруга и перевезти его к себе домой. Наталья рассказала, что будет рада, если актер продолжит заниматься любимым делом и будет снова играть в театре.