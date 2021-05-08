Новых зараженных коронавирусом выявили в Бердске за сутки на 8 мая: Конец пандемии?

"Курьер. Среда. Бердск" стала известна последняя информация о ситуации с коронавирусом в Бердске.
По данным оперативного штаба, за последние сутки на 8 мая в городе выявили 2 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. За все время пандемии в Бердске официально зарегистрировано 1709 заразившихся.
На субботу под медицинским наблюдением находятся 44 бердчанина. За последние 24 часа взяли тесты на коронавирус у 130 жителей города.
Всего выздоровели и выписаны с больничного 1634 горожан.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в последние две недели суточный прирост заразившихся не превышает двух случаев. За неделю зарегистрировано 9 заболевших. Напомним, что в разгар пандемии такое количество выявляли за день.
Вероятно, все идет к окончательной победе над коронавирусом. Но популяционный иммунитет будет достигнут тогда, когда прививки поставят не менее 68% населения.