Новых зараженных коронавирусом выявили в Бердске за сутки на 8 мая: Конец пандемии?
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Новых зараженных коронавирусом выявили в Бердске за сутки на 8 мая: Конец пандемии?

10:44:305/8/2021Фото: Nso.ru
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На субботу под медицинским наблюдением находятся 44 бердчанина. За последние 24 часа взяли тесты на коронавирус у 130 жителей города. 

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"Курьер. Среда. Бердск" стала известна последняя информация о ситуации с коронавирусом в Бердске.

По данным оперативного штаба, за последние сутки на 8 мая в городе выявили 2 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. За все время пандемии в Бердске официально зарегистрировано 1709 заразившихся.

На субботу под медицинским наблюдением находятся 44 бердчанина. За последние 24 часа взяли тесты на коронавирус у 130 жителей города.

Всего выздоровели и выписаны с больничного 1634 горожан.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в последние две недели суточный прирост заразившихся не превышает двух случаев. За неделю зарегистрировано 9 заболевших. Напомним, что в разгар пандемии такое количество выявляли за день.

Вероятно, все идет к окончательной победе над коронавирусом. Но популяционный иммунитет будет достигнут тогда, когда прививки поставят не менее 68% населения.

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