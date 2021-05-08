Можно ли работать 9 мая в родительский день – День поминовения павших воинов?

Каждый год 9 мая, вот уже на протяжении четверти века, православная церковь проводит День поминовения павших воинов, в честь тех. кто пал в годы войны. В этот день поминают не только погибших солдат, но и тех, кто подвергся пыткам и истязаниям, а также тех, кто погиб в концлагерях, тех, кто пропал без вести и считается погибшим.
Каждый год уже традиционной стала минута молчания и возложение цветов к могилам солдат. Пожалуй, нет в России ни одной семьи, кого не коснулось бы это горе, практически у каждого воевали предки.
Сегодня в храмах пройдут поминальные литии и благодарственные за Победу молебны. Можно поставить свечи за своих усопших и попроведовать их могилы на кладбище. Сегодня также можно помянуть просто ваших умерших, но в большей степени этот день приурочен к памяти погибших во время войны. Общий и самый крупный родительский день пройдет 11 мая 2021 года. Это Радоница.
В этот день нет прямых запретов на выполнение работы, если вы успели отдать дань памяти вашим погибшим, то можете выполнять ту работу, которую считаете срочной.
Поскольку в 2021 году на этот день еще выпадает Красная горка (народный праздник), то люди в этот день предпочитали не работать, поскольку день этот отводился под всеобщие гуляния - это первый день после Масленицы, когда начинаются сватовства и свадьбы. К этому дню готовились заранее, стараясь успеть все работы к этому дню. На Красную горку люди старались не работать в поле и в огородах.