Санатории Бердска возглавили рейтинг здравниц Новосибирской области

В Новосибирской области и Алтайском крае расположено множество санаториев. В сервисах, предоставляющих поиск и бронирование мест в данных учреждениях, были опрошены отдыхающие.
По результатам собранных данных составлен рейтинг учреждений по Новосибирской области и Алтайскому краю, у которых есть медицинская лицензия на проведение лечения.
По Новосибирской области на первом месте с оценкой 4,65 находится «Рассвет» 4* ( Бердск), второе место рейтинга с оценкой 4,55 у «Сибиряк» 4* (Бердск), на третьей строчке «ПАРУС Медикал резорт & СПА» 4* ( п. Кудряшовский) — 4,45, четвертая позиция у «Сосновки» (Бердск) — 4,35.
В представленных санаториях предлагается восстановление после перенесенного коронавируса, реабилитация после полученных травм и многие другие услуги. Длительность программы в каждом учреждении разная — от 7 до 14 дней.
В Алтайском крае на первом месте «Жемчужина Белокурихи», втором - «Родник Алтая», третье - у «России» (Белокуриха), пишет «ДК».