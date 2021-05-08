Причина пожара на даче в СНТ "Приморский" в Бердске стала известна
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Причина пожара на даче в СНТ "Приморский" в Бердске стала известна

12:09:095/8/2021,Анастасия СолодковаФото: Маргариты Мартыновой
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В ближайшие дни дождей в Бердске не предвидится, высокая пожарная опасность сохраняется. Сотрудники МЧС патрулируют бердские дачные общества, выявляя нарушителей.

Хозяин пострадавшей дачи подсчитывает ущерб

Вечером 7 мая в бердском дачном обществе «Приморский» сгорели надворные постройки и забор. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", СНТ расположено недалеко от Обского моря в районе водозабора.

На ликвидацию пожара понадобился ровно час. Дознаватели бердского отдела надзорной деятельности уже установили предварительную причину возгорания.

-Предположительно, из-за брошенного непотушенного окурка загорелась трава на обочине дороги. Огонь перекинулся на забор, а дальше - на хозяйственные постройки, - уточнили "Курьер. Среда. Бердск" в ОНД.

В период до 11 мая в Бердске сохраняется высокая опасность природных пожаров. Поэтому на территории города, в том числе в многочисленных бердских дачных обществах запрещено разведение костров, выжигание сухой растительности и сжигание мусора. В предстоящие выходные и праздничные дни дождей в регионе не ожидается, сообщили в МЧС по Новосибирской области.

В эти дни сотрудники отдела надзорной деятельности проводят рейды по СНТ Бердска, выявляя нарушителей.

Подробности - в ближайшее время.

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