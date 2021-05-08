Причина пожара на даче в СНТ "Приморский" в Бердске стала известна

Вечером 7 мая в бердском дачном обществе «Приморский» сгорели надворные постройки и забор. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", СНТ расположено недалеко от Обского моря в районе водозабора.
На ликвидацию пожара понадобился ровно час. Дознаватели бердского отдела надзорной деятельности уже установили предварительную причину возгорания.
-Предположительно, из-за брошенного непотушенного окурка загорелась трава на обочине дороги. Огонь перекинулся на забор, а дальше - на хозяйственные постройки, - уточнили "Курьер. Среда. Бердск" в ОНД.
В период до 11 мая в Бердске сохраняется высокая опасность природных пожаров. Поэтому на территории города, в том числе в многочисленных бердских дачных обществах запрещено разведение костров, выжигание сухой растительности и сжигание мусора. В предстоящие выходные и праздничные дни дождей в регионе не ожидается, сообщили в МЧС по Новосибирской области.
В эти дни сотрудники отдела надзорной деятельности проводят рейды по СНТ Бердска, выявляя нарушителей.
Подробности - в ближайшее время.