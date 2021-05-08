Тайна гибели малазийского Boeing MH370 раскрыта: Пилот все тщательно спланировал
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
08.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Тайна гибели малазийского Boeing MH370 раскрыта: Пилот все тщательно спланировал

1:17:585/8/2021Фото: pixabay.com
0

По выводам экспертов пилот решил свести счеты с жизнью так, чтобы найти упавшее воздушное судно было невозможно. С 2014 года его так и не обнаружили. Всех пассажиров и членов экипажа признали погибшими.

Малазийский Boeing разбился в 2014 году

В СМИ озвучили неожиданную версию гибели Boeing MH370. Как пишет Daily Mail, пилот пропавшего судна использовал путевые точки навигации с целью избежать обнаружения воздушного судна. Об этом изданию рассказал инженер Ричард Годфри.

По его словам, пилот исчезнувшего в 2014 году малазийского Boeing MH370 Захария Ахмад Шах тщательно спланировал авиакатастрофу и построил траекторию полета так, чтобы найти воздушное судно после падения было невозможно.

Траекторию движения пассажирского лайнера можно отследить на карте с помощью радиосистемы Weak Signal Propagation. Она способна «видеть» самолеты в любом положении. Но пилот Boeing использовал путевые точки навигации с целью избежать обнаружения воздушного судна.

"Шах знал график работы радаров и был осведомлен, что в ночное время в выходные дни они функционировать не будут", - сделал вывод аэрокосмический инженер. - Маршрут полета кажется хорошо спланированным, судно не пересекало существующие коммерческие маршруты. Пилота, похоже, не сильно беспокоил расход топлива, большее внимание уделялось оставлению ложных следов".

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", пассажирский лайнер MH370 вылетел из аэропорта Куала-Лумпур 8 марта 2014 года в Пекин. Он исчез во время полета над Южно-Китайским морем. Через год самолет признали потерпевшим авиакатастрофу, всех находившихся на борту 239 пассажиров и членов экипажа - погибшими. Самолет так и не нашли.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
графикаэропорткрушениеавиакатастрофаисчезлайнер
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Гореть ему в аду?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Тайна гибели малазийского Boeing MH370 раскрыта: Пилот все тщательно спланировал
    1:17:58 5/8/2021
    Тайна гибели малазийского Boeing MH370 раскрыта: Пилот все тщательно спланировал
    9 мая - Ночь Могущества и Предопределения-2021: как провести самую священную ночь мусульман - Ляйлятуль-кадр
    1:13:35 5/8/2021
    9 мая - Ночь Могущества и Предопределения-2021: как провести самую священную ночь мусульман - Ляйлятуль-кадр
    БердскСанатории Бердска возглавили рейтинг здравниц Новосибирской области
    12:47:25 5/8/2021
    Санатории Бердска возглавили рейтинг здравниц Новосибирской области
    Судья отстранен от матчей РПЛ и может быть дисквалифицирован за неназначенное пенальти в ворота соперника «Ахмата»
    12:22:54 5/8/2021
    Судья отстранен от матчей РПЛ и может быть дисквалифицирован за неназначенное пенальти в ворота соперника «Ахмата»
    БердскПричина пожара на даче в СНТ "Приморский" в Бердске стала известна
    12:09:09 5/8/2021
    Причина пожара на даче в СНТ "Приморский" в Бердске стала известна
    90-летний актер Иван Краско хочет жениться пятый раз
    11:50:42 5/8/2021
    90-летний актер Иван Краско хочет жениться пятый раз
    Джокер 2: Хоакина Феникса - Warner Bros возвращает Артура Флека
    11:48:31 5/8/2021
    Джокер 2: Хоакина Феникса - Warner Bros возвращает Артура Флека
    БердскУраза-Байрам-2021 в Москве: названы мечети, куда можно прийти помолиться 13 мая
    11:40:05 5/8/2021
    Ураза-Байрам-2021 в Москве: названы мечети, куда можно прийти помолиться 13 мая
    БердскНовых зараженных коронавирусом выявили в Бердске за сутки на 8 мая: Конец пандемии?
    10:44:30 5/8/2021
    Новых зараженных коронавирусом выявили в Бердске за сутки на 8 мая: Конец пандемии?
    Милые открытки на 8 мая в Международный день матери и от всего сердца поздравления для СМС
    10:40:04 5/8/2021
    Милые открытки на 8 мая в Международный день матери и от всего сердца поздравления для СМС