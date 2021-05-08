Тайна гибели малазийского Boeing MH370 раскрыта: Пилот все тщательно спланировал

В СМИ озвучили неожиданную версию гибели Boeing MH370. Как пишет Daily Mail, пилот пропавшего судна использовал путевые точки навигации с целью избежать обнаружения воздушного судна. Об этом изданию рассказал инженер Ричард Годфри.
По его словам, пилот исчезнувшего в 2014 году малазийского Boeing MH370 Захария Ахмад Шах тщательно спланировал авиакатастрофу и построил траекторию полета так, чтобы найти воздушное судно после падения было невозможно.
Траекторию движения пассажирского лайнера можно отследить на карте с помощью радиосистемы Weak Signal Propagation. Она способна «видеть» самолеты в любом положении. Но пилот Boeing использовал путевые точки навигации с целью избежать обнаружения воздушного судна.
"Шах знал график работы радаров и был осведомлен, что в ночное время в выходные дни они функционировать не будут", - сделал вывод аэрокосмический инженер. - Маршрут полета кажется хорошо спланированным, судно не пересекало существующие коммерческие маршруты. Пилота, похоже, не сильно беспокоил расход топлива, большее внимание уделялось оставлению ложных следов".
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", пассажирский лайнер MH370 вылетел из аэропорта Куала-Лумпур 8 марта 2014 года в Пекин. Он исчез во время полета над Южно-Китайским морем. Через год самолет признали потерпевшим авиакатастрофу, всех находившихся на борту 239 пассажиров и членов экипажа - погибшими. Самолет так и не нашли.