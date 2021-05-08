9 мая - Ночь Могущества и Предопределения-2021: как провести самую священную ночь мусульман - Ляйлятуль-кадр

С 12 апреля по 13 мая у мусульман идет священный месяц Рамадан, когда соблюдается строгий пост. И в этом месяце есть сама важная ночь, когда Пророку Мухаммеду ниспослали первые суры Священного Корана. Сегодня именно такая ночь. Дата у нее плавающая – в этом году Ночь Могущества и Предопределения выпала с 8 на 9 мая.
Laylat al-Qadr – по-русски Ляйлятуль-кадр.
Исследователи ислама уверены, что в эту ночь миллиона ангелов спускаются на землю и мусульманин, который проведет всю ночь в молитвах, получает энергию жизни и невероятную силу. Конечно, по милости Всевышнего.
В эту ночь Всевышний проявляет к верующим невероятную милость и прощение.
По традиции, которой века, Ночь Могущества и Предопределения – очень тиха и безмятежна, как правило, безветренна.
В эту священную ночь мусульманину необходимо совершить тауба – покаяние. Но оно должно исходить и из слов, и из сердца.
Всю ночь читаются молитвы, верующий вспоминает свои грехи и прощаются все обиды, планируется будущее.
Расписание намазов на 8 мая 2021
Фаджр 2:26
Шурук 4:31
Зухр 12:27
Аср 16:40
Магриб 20:22
Иша 22:26
В Москве 08:55
Что запрещено делать в Ночь Могущества и Предопределения
- Строжайше запрещается гадать и ворожить. Как и в другие дни и ночи.
- Есть можно халяль. Но те продукты, которые под запретом в Рамадан, есть запрещено.
Что делать обязательно сделать в ночь с 8 на 9 мая 2021
- Молиться и каяться в грехах.
-Просить прощение.
- Давать милостыню.
13 мая наступит праздник разговения Ид аль-Фитр или Ураза-байрам-2021.