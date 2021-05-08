Скончался актер Владимир Качан: Он не вышел из комы в Коммунарке
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Скончался актер Владимир Качан: Он не вышел из комы в Коммунарке

2:05:535/8/2021Фото: Wikimedia Commons
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На 74-м году жизни от коронавируса умер артист, который своими многочисленными талантами и поражал поклонников. Он спел знаменитую песню "Кавалергарды" в фильме "Звезда пленительного счастья".

В Москве от коронавируса умер Владимир Качан
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Художественный руководитель театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз рассказал о последних днях жизни актера Владимира Качана.

На 74-м году жизни от коронавируса умер артист, который своими многочисленными талантами и способностями поражал поклонников. Худрук театра рассказал, что Качан лежал в госпитале на Коммунарке, а последние два дня перед смертью находился в коме. в интервью "Пятому каналу" Иосиф Райхельгауз рассказал, как незадолго до трагедии артисты смеялись и шутили друг с другом.

"Я зачем-то стал шутить, говорю: "Володь, я тебя прошу, у меня на похоронах спой "О не лети так, жизнь". Он говорит: "Невозможно, давай я спою "Кавалергарды, век недолог" <…> Дошутились", — заключил Иосиф Райхельгауз.

На 18 мая был запланирован спектакль «Последний ацтек» во Владимире, в котором в свой день рождения должен был выйти на сцену Владимир Качан.

Актер родился в 1947 году, Учился в Щукинском училище, работал в МТЮЗе и солировал в оркестре Леонида Утесова. С 1991 года его основным местом работы стала сцена театра "Школа современной пьесы".

Артист театра и кино занимался многими проектами, писал и исполнял песни, стихи, озвучивал мультфильмы. Также Владимир Качан писал романы и участвовал в создании кинофильмов. Голос актера можно услышать в картине «Звезда пленительного счастья», где он исполняет песни Булата Окуджавы.

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