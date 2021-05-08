Скончался актер Владимир Качан: Он не вышел из комы в Коммунарке

Художественный руководитель театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз рассказал о последних днях жизни актера Владимира Качана.
На 74-м году жизни от коронавируса умер артист, который своими многочисленными талантами и способностями поражал поклонников. Худрук театра рассказал, что Качан лежал в госпитале на Коммунарке, а последние два дня перед смертью находился в коме. в интервью "Пятому каналу" Иосиф Райхельгауз рассказал, как незадолго до трагедии артисты смеялись и шутили друг с другом.
"Я зачем-то стал шутить, говорю: "Володь, я тебя прошу, у меня на похоронах спой "О не лети так, жизнь". Он говорит: "Невозможно, давай я спою "Кавалергарды, век недолог" <…> Дошутились", — заключил Иосиф Райхельгауз.
На 18 мая был запланирован спектакль «Последний ацтек» во Владимире, в котором в свой день рождения должен был выйти на сцену Владимир Качан.
Актер родился в 1947 году, Учился в Щукинском училище, работал в МТЮЗе и солировал в оркестре Леонида Утесова. С 1991 года его основным местом работы стала сцена театра "Школа современной пьесы".
Артист театра и кино занимался многими проектами, писал и исполнял песни, стихи, озвучивал мультфильмы. Также Владимир Качан писал романы и участвовал в создании кинофильмов. Голос актера можно услышать в картине «Звезда пленительного счастья», где он исполняет песни Булата Окуджавы.