Где поставят новые киоски в Бердске: Повезет и остановкам. Узнайте адреса
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Где поставят новые киоски в Бердске: Повезет и остановкам. Узнайте адреса

1:40:245/8/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер. Среда. Бердск
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Новую схему размещения торговых павильонов на бердских улицах администрация утвердила в марте 2020 года. С тех пор новые киоски ставят строго по обновленному плану, а старые и те, у кого закончились сроки аренды, сносят.

Новый киоск появился на остановке "Библиотека" на ул. Свердлова

Новый аукцион для размещения нестационарных торговых объектов на территории Бердска в конце апреля 2021 года начала готовить власть Бердска. Это будут уже девятые торги по заключению договор с предпринимателями по установке киосков в городе.

Напомним, что новую схему размещения торговых павильонов на улицах Бердска администрация утвердила в марте 2020 года. С тех пор новые киоски ставят строго по обновленному плану, а старые и те, у кого закончились сроки аренды, сносят. Новые нестационарные объекты уже появляются на улицах Бердска. Например, на остановках «ГДК» и «11 квартал». Они выполнены в одном стиле.

На этот раз на аукцион выставляют следующие адреса:

1) в районе дома №15 по ул. Ленина, площадь киоска 12 кв. м., специализация «мороженое»;
2) в районе дома №90 по ул. Ленина, площадь киоска 10 кв. м., специализация «мороженое»;
3) в районе дома №132А по ул. Ленина, площадь павильона 45 кв. м., специализация «услуги общественного питания, продовольственные товары»;
4) в районе дома №22А по ул. Лунная, площадь киоска 8 кв. м., специализация «мороженое»;
5) в районе остановки общественного транспорта «Вымпел» в районе дома №10 по ул. Рогачева, площадь павильона 51 кв. м., специализация «продовольственные товары»;
6) в районе магазина №49 по ул. Рогачева, площадь киоска 10 кв. м., специализация «мороженое»;
7) в районе дома №16А в Микрорайоне, площадь киоска 6 кв. м., специализация «мороженое»;
8. в районе дома №28 в Микрорайоне, площадь павильона 24 кв. м., специализация «цветочная продукция»;
9) остановка «Озерная» (в районе дома №30 по ул. Озерная), площадь киоска, совмещенного с остановкой 20 кв. м., специализация «продовольственные товары»;
10) остановка «Советская» (в районе дома №1, пер. Краснофлотский), площадь киоска, совмещенного с остановкой, 50 кв. м., специализация «продовольственные товары».

Отделу промышленности, торговли и развития предпринимательства администрации Бердска мэр Евгений Шестернин поручил организовать аукцион на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории города. Контроль за исполнением глава возложил на своего заместителя Жанну Шурову.

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