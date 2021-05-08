Инспектор фантазирует и придумывает нарушения ПДД: Презумпция виновности водителей

- Презумпция виновности российских водителей. 08.05.21 г. за пешеходным переходом возле дома 12/1 по улице Первомайской меня и еще двоих водителей в одно время остановил инспектор (экипаж 129) за якобы нарушение, а именно не пропустили пешехода.
В действительности никаким пешеходам мы не мешали и ничего не нарушали. Доказательством нарушения были только глаза инспектора, ни видео- ни фотодоказательств - только честные непредвзятые глаза инспектора.
Мы пытались втроем оспорить на месте. Я позвонил в дежурную часть и действительно, там мне объяснили: оказывается, не надо никаких доказательств со стороны инспектора, если он решил, что было нарушение, значит, так и есть, а у водителя есть право обжаловать это решение. Но суды, как правило, становятся на сторону инспектора, ведь он давал присягу, соответственно не доверять ему у суда нет оснований.
Предполагаю, если бы мы втроем написали несогласие с постановлениями, которые нам выписали и сообща отстаивали бы свои права, может быть, удалось их оспорить.
Первая сдалась водитель-девушка, которая спешила и решила подписать согласие с постановлением. Потом второй водитель тоже долго спорил, но в итоге решил - дешевле заплатить. Ну и мне одному ничего не оставалось, как тоже подписать свое постановление и платить штраф за нарушение, которого я не совершал.
Получается следующее - инспектор может предъявить какое угодно нарушение, ссылаясь на собственную фантазию и умозаключение, и водитель будет виновен.