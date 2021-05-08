Ураза-байрам 2021: что обязаны делать мусульмане 13 мая и что им категорически запрещено?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
08.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Ураза-байрам 2021: что обязаны делать мусульмане 13 мая и что им категорически запрещено?

5:20:205/8/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
0

В каждом мусульманском доме и семье должен быть праздник и пахнуть вкусными блюдами. В этот праздник все мусульмане чувствуют себя одной большой семьей и никому не позволительно в этот день остаться голодным и грустным.

открытка
Рамадан заканчивается 12 мая 2021 года вечером
Сюжет: Обряды мусульман
9 мая - Ночь Могущества и Предопределения-2021: как провести самую священную ночь мусульман - Ляйлятуль-кадр

9 мая - Ночь Могущества и Предопределения-2021: как провести самую священную ночь мусульман - Ляйлятуль-кадрУраза-Байрам-2021 в Москве: названы мечети, куда можно прийти помолиться 13 маяЕщё 44 новости

Священный пост Рамадан, один их столпов ислама, заканчивается у мусульман в 2021 году после заката солнца 12 мая. А 13 мая наступает очень большой праздник - Ураза или Ид аль Фитр. Это первый день нового месяца Шавваль по лунному календарю у мусульман.

К Уразе готовится заранее. Женщины готовят вкусные блюда для праздничного стола и передают часть из них свои родным. Мужчины обязаны выплатить обязательную выплату за всех, кто живет в его доме. Сумма милостыни определяется исходя из оценки состояния каждой семьи, но в 2021 году не может составлять менее 100 рублей на 1 человека. Самая большая сумма у состоятельных мусульман в 2021 году равна 900 рублей за каждого члена семьи и слугу. Эта сумма рассчитывается из стоимости фиников и изюма.

Если жена мусульманина обладает собственным имуществом и сама состоятельна, то она может сама выплатить за себя милостыню.

Эти средства направляются на поддержку бедных семей.

Перед восходом солнца 13 мая 2021 года каждый мусульманин должен совершить полное омовение, надеть белые одежды и и отправиться в мечеть на общий намаз. Приходят в мечеть все мусульмане. Можно совершать молитву около мечети, т.к. все туда не помещаются. Молитва длится половину дня, после чего все начинают поздравлять ближних с наступлением праздника. Затем расходятся по своим домам.

Уразу нельзя отмечать только в своем доме. Полагается приглашать к себе и самим ходить в гости. Сегодня бедных и нищих, подают милостыню, занимаются благотворительностью. В каждом мусульманском доме и семье должен быть праздник и пахнуть вкусными блюдами. В этот никому не позволительно в этот день остаться голодным и грустным.

Запрещено в этот день ругаться, произносить злые слова, делать дурные поступки.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
коранмусульманские праздникиРамадан. Ураза байрамсвященный постИд аль-Фитр
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

У вас будет выходной день?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Ураза-байрам 2021: что обязаны делать мусульмане 13 мая и что им категорически запрещено?
    5:20:20 5/8/2021
    Ураза-байрам 2021: что обязаны делать мусульмане 13 мая и что им категорически запрещено?
    Русские засекли повышенную космическую активность
    5:09:54 5/8/2021
    Русские засекли повышенную космическую активность
    БердскЧетверо скончались от коронавируса за сутки на 8 мая в Новосибирской области: Кто они
    4:43:59 5/8/2021
    Четверо скончались от коронавируса за сутки на 8 мая в Новосибирской области: Кто они
    Впервые в истории слониха подала иск на зоопарк, требуя права на физическую свободу
    4:32:45 5/8/2021
    Впервые в истории слониха подала иск на зоопарк, требуя права на физическую свободу
    19 июня ‒ Суббота Троицкая-2021: запреты и обряды великого православного праздника
    4:20:48 5/8/2021
    19 июня ‒ Суббота Троицкая-2021: запреты и обряды великого православного праздника
    Кулаком в лицо ударил инспектора ГИБДД житель Томска в центре Новосибирска
    4:19:40 5/8/2021
    Кулаком в лицо ударил инспектора ГИБДД житель Томска в центре Новосибирска
    БердскМы все помним: C 76-летием Победы в Великой Отечественной войне!
    4:08:38 5/8/2021
    Мы все помним: C 76-летием Победы в Великой Отечественной войне!
    Модель Софья Штейнберг из Новосибирска попала в список Forbes
    3:48:59 5/8/2021
    Модель Софья Штейнберг из Новосибирска попала в список Forbes
    БердскВарианты застройки Бердска высотками: Снести частный сектор и захватить промплощадки. Свободной земли в городе нет
    3:33:56 5/8/2021
    Варианты застройки Бердска высотками: Снести частный сектор и захватить промплощадки. Свободной земли в городе нет
    День матери-2021: традиции на 9 мая в международный день мамы
    3:20:41 5/8/2021
    День матери-2021: традиции на 9 мая в международный день мамы