Ураза-байрам 2021: что обязаны делать мусульмане 13 мая и что им категорически запрещено?

Священный пост Рамадан, один их столпов ислама, заканчивается у мусульман в 2021 году после заката солнца 12 мая. А 13 мая наступает очень большой праздник - Ураза или Ид аль Фитр. Это первый день нового месяца Шавваль по лунному календарю у мусульман.
К Уразе готовится заранее. Женщины готовят вкусные блюда для праздничного стола и передают часть из них свои родным. Мужчины обязаны выплатить обязательную выплату за всех, кто живет в его доме. Сумма милостыни определяется исходя из оценки состояния каждой семьи, но в 2021 году не может составлять менее 100 рублей на 1 человека. Самая большая сумма у состоятельных мусульман в 2021 году равна 900 рублей за каждого члена семьи и слугу. Эта сумма рассчитывается из стоимости фиников и изюма.
Если жена мусульманина обладает собственным имуществом и сама состоятельна, то она может сама выплатить за себя милостыню.
Эти средства направляются на поддержку бедных семей.
Перед восходом солнца 13 мая 2021 года каждый мусульманин должен совершить полное омовение, надеть белые одежды и и отправиться в мечеть на общий намаз. Приходят в мечеть все мусульмане. Можно совершать молитву около мечети, т.к. все туда не помещаются. Молитва длится половину дня, после чего все начинают поздравлять ближних с наступлением праздника. Затем расходятся по своим домам.
Уразу нельзя отмечать только в своем доме. Полагается приглашать к себе и самим ходить в гости. Сегодня бедных и нищих, подают милостыню, занимаются благотворительностью. В каждом мусульманском доме и семье должен быть праздник и пахнуть вкусными блюдами. В этот никому не позволительно в этот день остаться голодным и грустным.
Запрещено в этот день ругаться, произносить злые слова, делать дурные поступки.