Пять работников автосервиса погибли в огне после взрыва: СК возбудил уголовное дело
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Пять работников автосервиса погибли в огне после взрыва: СК возбудил уголовное дело

2:35:225/8/2021Фото: ГУ МЧС по Московской области
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Крупны пожар в Мытищах тушили 8 часов. Выгорело не только двухэтажное здание автомастерской, но и стоящий рядом автомобиль. Один пострадавший попал в больницу.

Пожар полностью потушили в 2.34 уже 8 мая

Следственный отдела по городу Мытищи СК России по Московской области возбудил уголовное дело по  ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) по факту гибели людей в результате пожара в частном автосервисе. Об этом сообщили в субботу в Следственном комитете.

7 мая 2021 года около 18.30 в автосервисе на ул. Силикатной после хлопка газового баллона, произошло возгорание. Количество погибших уточняется, один мужчина был госпитализирован в больницу. Как стало известно позже, погибли 5 человек. Подмосковная прокуратура начала проверку.

Пожар полностью потушили в 2.34 уже 8 мая, сообщили в главке МЧС по Московской области. Горело нежилое двухэтажное здание, каркасно-металлическое, обшито сэндвич-панелями, размер в плане 15 на 15 метров, не газифицированное. Одновременно загорелся автомобиль, стоявший на улице. Площадь пожара составила 225 кв. метров.

Внутри сварочного цеха находились баллоны с кислородом и пропаном, их вынесли из горящего помещения, предотвратив повторный взрыв.

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