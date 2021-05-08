Россиян бесят неоправданно высокие зарплаты чиновников

80% участников опроса по уровню заработной платы ответили что у чиновников они неоправданно высокие.
Сервис «Работа.ру» провел исследование, в котором было опрошено 5 тысяч человек. На втором месте после чиновников находятся топ-менеджеры, их заработки считают завышенными 38% респондентов. Далее идут юристы — 22%, менеджеры по продажам — 21%, IT-специалисты — 21%.
Также завышенными считаются зарплаты маркетологов (17%), дизайнеров (11%), бухгалтеров (5%), врачей (4%), у преподавателей и инженеров (1%).
Если бы жители России могли регулировать уровень зарплат, то чиновники бы получали 88,9 тысяч рублей в месяц, топ-менеджеры — 103,2 тысячи, риелторы — 76,6 тысяч рублей в месяц. По мнению опрошенных, самой высокой должна быть зарплата у IT-шников — 108,6 тысяч рублей, пишут РИА Новости.
Как ранее писал "Курьер. Среда. Бердск", по мнению россиян, преподаватели и врачи не получают тех зарплат, которые заслуживают.