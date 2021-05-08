Россиян бесят неоправданно высокие зарплаты чиновников
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
08.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Россиян бесят неоправданно высокие зарплаты чиновников

3:09:195/8/2021Фото: Pixabay
0

Лишь 1% опрошенных посчитали заработки учителей завышенными. По мнению респондентов, самой высокой должна быть зарплата у IT-шников.

Россияне считают зарплаты чиновников слишком большими

80% участников опроса по уровню заработной платы ответили что у чиновников они неоправданно высокие.

Сервис «Работа.ру» провел исследование, в котором было опрошено 5 тысяч человек. На втором месте после чиновников находятся топ-менеджеры, их заработки считают завышенными 38% респондентов. Далее идут юристы — 22%, менеджеры по продажам — 21%, IT-специалисты — 21%.

Также завышенными считаются зарплаты маркетологов (17%), дизайнеров (11%), бухгалтеров (5%), врачей (4%), у преподавателей и инженеров (1%).

Если бы жители России могли регулировать уровень зарплат, то чиновники бы получали 88,9 тысяч рублей в месяц, топ-менеджеры — 103,2 тысячи, риелторы — 76,6 тысяч рублей в месяц. По мнению опрошенных, самой высокой должна быть зарплата у IT-шников — 108,6 тысяч рублей, пишут РИА Новости.

Как ранее писал "Курьер. Среда. Бердск", по мнению россиян, преподаватели и врачи не получают тех зарплат, которые заслуживают.

falseБесплатный марафон Ирины Хакамада!Бесплатный марафон Ирины Хакамада!Исполни свои мечты всего за 5 шагов. А Ирина Хакамада расскажет как. Записывайся!Исполни свои мечты всего за 5 шагов. А Ирина Хакамада расскажет как. Записывайся!Исполни свои мечты всего за 5 шагов. А Ирина Хакамада расскажет как. Записывайся!Превращай желания в целиНайди в себе ресурсПолучи инсайтыПревращай желания в целиНайди в себе ресурсПолучи инсайтыПревращай желания в целиНайди в себе ресурсПолучи инсайтыБольше на hakamaton.ruЯндекс.Директ;Скрыть объявление
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
деньгизарплатапрофессия
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Ваша зарплата устраивает ваших домочадцев?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Пять работников автосервиса погибли в огне после взрыва: СК возбудил уголовное дело
    2:35:22 5/8/2021
    Пять работников автосервиса погибли в огне после взрыва: СК возбудил уголовное дело
    Можно ли работать 9 мая в родительский день – День поминовения павших воинов?
    2:20:28 5/8/2021
    Можно ли работать 9 мая в родительский день – День поминовения павших воинов?
    Скончался актер Владимир Качан: Он не вышел из комы в Коммунарке
    2:05:53 5/8/2021
    Скончался актер Владимир Качан: Он не вышел из комы в Коммунарке
    БердскГде поставят новые киоски в Бердске: Повезет и остановкам. Узнайте адреса
    1:40:24 5/8/2021
    Где поставят новые киоски в Бердске: Повезет и остановкам. Узнайте адреса
    Тайна гибели малазийского Boeing MH370 раскрыта: Пилот все тщательно спланировал
    1:17:58 5/8/2021
    Тайна гибели малазийского Boeing MH370 раскрыта: Пилот все тщательно спланировал
    9 мая - Ночь Могущества и Предопределения-2021: как провести самую священную ночь мусульман - Ляйлятуль-кадр
    1:13:35 5/8/2021
    9 мая - Ночь Могущества и Предопределения-2021: как провести самую священную ночь мусульман - Ляйлятуль-кадр
    БердскСанатории Бердска возглавили рейтинг здравниц Новосибирской области
    12:47:25 5/8/2021
    Санатории Бердска возглавили рейтинг здравниц Новосибирской области
    Судья отстранен от матчей РПЛ и может быть дисквалифицирован за неназначенное пенальти в ворота соперника «Ахмата»
    12:22:54 5/8/2021
    Судья отстранен от матчей РПЛ и может быть дисквалифицирован за неназначенное пенальти в ворота соперника «Ахмата»
    БердскПричина пожара на даче в СНТ "Приморский" в Бердске стала известна
    12:09:09 5/8/2021
    Причина пожара на даче в СНТ "Приморский" в Бердске стала известна
    90-летний актер Иван Краско хочет жениться пятый раз
    11:50:42 5/8/2021
    90-летний актер Иван Краско хочет жениться пятый раз