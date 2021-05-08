Модель Софья Штейнберг из Новосибирска попала в список Forbes

Журнал Forbes опубликовал имена 100 самых перспективных россиян. В их число попала модель Софья Штейнберг из Новосибирска. 18-летняя номинантка находится в списке журнала в категории «Мода и дизайн».
Раньше девочка никогда не считала себя красавицей и не грезила о подиуме, как ее многие сверстницы. В 12-летнем возрасте Софью заметили и рекомендовали в модельное агентство Avant.
Несколько лет работы моделью у Софьи прошли в Азии, затем начала выходить на европейские показы. В марте 2019 года на показе коллекции Givenchy она вышла на подиум первой. Это и считается началом прорыва россиянки.
В показах сезона весна-лето 2021 модель приняла участие в 37 показах. По их числу Софью обогнали лишь две модели — Лара Маллен (Великобритания) и Ли Лонгендайк (США).
В 2020 году она оказалась в числе пятидесяти самых востребованных моделей мира.