Модель Софья Штейнберг из Новосибирска попала в список Forbes
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Модель Софья Штейнберг из Новосибирска попала в список Forbes

3:48:595/8/2021Фото: st.einberg
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Софья работала в Азии, Европе, а в марте 2019 года открыла показ Givenchy. В 2020 году она оказалась в числе пятидесяти самых востребованных моделей мира. 

Девушка из Новосибирска попала в число самых перспективных россиян

Журнал Forbes опубликовал имена 100 самых перспективных россиян. В их число попала модель Софья Штейнберг из Новосибирска. 18-летняя номинантка находится в списке журнала в категории «Мода и дизайн».

Раньше девочка никогда не считала себя красавицей и не грезила о подиуме, как ее многие сверстницы. В 12-летнем возрасте Софью заметили и рекомендовали в модельное агентство Avant.

Несколько лет работы моделью у Софьи прошли в Азии, затем начала выходить на европейские показы. В марте 2019 года на показе коллекции Givenchy она вышла на подиум первой. Это и считается началом прорыва россиянки.

В показах сезона весна-лето 2021 модель приняла участие в 37 показах. По их числу Софью обогнали лишь две модели — Лара Маллен (Великобритания) и Ли Лонгендайк (США).

В 2020 году она оказалась в числе пятидесяти самых востребованных моделей мира.

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подиуммодельмировая известность
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