Астероид 2016 AJ193: почему NASA считает, что он опасен и когда он приблизится к земле

Специалисты NASA из Центра исследований околоземных объектов, который занимается наблюдением за потенциально опасными для Земли объектами в космосе, сообщили, что в августе текущего года у Земле на близкое расстояние приблизится огромный астероид, имя которому присвоено 2016 AJ193.
Его размеры составляют 1374 м на 403 м. К слову - эти размеры почти в 2 раза превышают размеры самого известного и самого большого небоскреба на Земле, расположенного в Дубае - Бурж-Халифа.
Приближение астероида ожидается 21 августа 2021 года. Скорость движение гигантского космического объекта - 26,17 км/c. Расстояние. на которое он приблизится к Земле составляет 3,4 млн км.
Потенциально опасным его считают из-за его размеров и приближения к Земле.
В следующий раз, если траектория астероида не изменится в силу каких-то причин, он подойдет к Земле только в 2068 году.