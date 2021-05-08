Астероид 2016 AJ193: почему NASA считает, что он опасен и когда он приблизится к земле
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Астероид 2016 AJ193: почему NASA считает, что он опасен и когда он приблизится к земле

6:20:185/8/2021Фото: pxhere
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Приближение астероида ожидается 21 августа 2021 года. Скорость движение гигантского космического объекта - 26,17 км/c. Расстояние. на которое он приблизится к Земле составляет 3,4 млн км.

астероид, космос,
Своими размерами астероид поражает

Специалисты NASA из Центра исследований околоземных объектов, который занимается наблюдением за потенциально опасными для Земли объектами в космосе, сообщили, что в августе текущего года у Земле на близкое расстояние приблизится огромный астероид, имя которому присвоено 2016 AJ193.

Его размеры составляют 1374 м на 403 м. К слову - эти размеры почти в 2 раза превышают размеры самого известного и самого большого небоскреба на Земле, расположенного в Дубае - Бурж-Халифа.

Небоскреб Бурдж-Халифа. Фото: Pixabay

Приближение астероида ожидается 21 августа 2021 года. Скорость движение гигантского космического объекта - 26,17 км/c. Расстояние. на которое он приблизится к Земле составляет 3,4 млн км.

Потенциально опасным его считают из-за его размеров и приближения к Земле.

В следующий раз, если траектория астероида не изменится в силу каких-то причин, он подойдет к Земле только в 2068 году.

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астероидпотенциально опасный2016 AJ193Бурдж-Халифа
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