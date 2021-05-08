Четверо скончались от коронавируса за сутки на 8 мая в Новосибирской области: Кто они
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Четверо скончались от коронавируса за сутки на 8 мая в Новосибирской области: Кто они

4:43:595/8/2021Фото: Flickr
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45 пациентов с заражением коронавирусом находятся в реанимации, 5 особенно тяжелых — под аппаратами ИВЛ.

В Новосибирской области под аппаратами ИВЛ находятся 5 пациентов
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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За последние 24 часа в Новосибирской области зафиксировано еще 4 летальных исхода от коронавируса. Жертвами коварной инфекции стали две женщины — 68-ми и 80-ти лет и два мужчины — 70-ти и 84-х лет. В регионе список погибших от COVID-19 достиг показателя 1784.

65 новых случаев заражений обнаружено в регионе за последние сутки, 55 пациентов покинули медицинские учреждения с выздоровлением.

Всего в регионе за весь период пандемии зарегистрировано 42 686 случаев заражений, в том числе у детей — 2 530, выздоровели 38 059 пациентов.

В инфекционные больницы было доставлено 1106 жителей региона с диагнозом коронавирус или подозрением на него. В настоящее время на аппаратах ИВЛ находятся 5 пациентов, в реанимации — 45.

Региональную суточную статистику пополнил и Бердск. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск" за последние 24 в городе выявили еще 2 заболевших коронавирусом. Общее число заразившихся за все время пандемии бердчан на 8 мая составляет 1709.

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