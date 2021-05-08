Впервые в истории слониха подала иск на зоопарк, требуя права на физическую свободу

Апелляционный суд Нью-Йорка принял к рассмотрению иск слонихи Хеппи о законности ее содержания в зоопарке. С 2018 года продолжаются попытки перевезти слониху туда, где у нее будет возможность общаться с себе подобными животными.
На протяжении 40 лет Хеппи живет в зоопарке Бронкса и раньше рядом с ней были другие слоны, с которыми она могла общаться. Но последние 10 лет животное пребывает в одиночестве.
"Начав борьбу за права не-человека восемь лет назад в Нью-Йорке, мы надеемся, что апелляционный суд признает чрезвычайную общественную важность дела Хеппи. Мы надеемся, что вскоре она станет первым слоном и нечеловеческим существом в США, чье право на физическую свободу будет признано в судебном порядке", — говорится в заявлении.
Первый иск к зоопарку Бронкса о признании за слонихой Хеппи права на свободу и переезд в заповедник слонов был отклонен, теперь апелляционный суд рассмотрит его и примет свое решение.
По петицией за переезд Хеппи, которую создали представители фонда Nonhuman Rights Project уже подписались не меньше полутора миллиона человек.