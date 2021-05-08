Мы все помним: C 76-летием Победы в Великой Отечественной войне!
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Мы все помним: C 76-летием Победы в Великой Отечественной войне!

4:08:385/8/2021
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Примите искренние поздравления с Днём Победы! Память о борьбе и Великой Победе над немецко-фашистскими захватчиками. Помните!

На правах рекламы. Фото с www.pixabay.com
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