Кулаком в лицо ударил инспектора ГИБДД житель Томска в центре Новосибирска

В Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении жителя Томска, совершившего преступление в отношении сотрудников полиции. Об этом 8 мая сообщила старший помощник руководителя регионального управления СКР Анастасия Кулешова.
По ее словам, уголовное дело следователи возбудили по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), за то, что томич ударил сотрудника ГИБДД кулаком в лицо.
Инцидент произошел в ночь на 8 мая. Инспектор ДПС в составе экипажа нес службу на ул. Ленина в столице Сибири. В ходе патрулирования инспектор увидел группу граждан, среди которых находился 34-летний житель Томска, которые нарушали общественный порядок.
-Инспектор потребовал прекратить противоправные действия, после чего проследовал в служебный автомобиль и сел за водительское кресло. Однако подозреваемый подошел к патрульной машине и через открытое водительское окно нанес инспектору не менее одного удара левым кулаком в область лица, - уточнила Кулешова.
В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Следователем предъявлено обвинение. Ведется расследование.
Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 7 мая экипаж ДПС на служебной машине сбил женщину на велосипеде с ребенком в п. Чистоозерном Новосибирской области. Следственный комитет и региональный главк МВД проводят проверки.
нет, не зря
Завтра получит от этого дивиденды
Очень выгодное энерговложение совершил, окупится в полном размере
ps какой вопрос-такой ответ
да