Кулаком в лицо ударил инспектора ГИБДД житель Томска в центре Новосибирска
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
08.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Кулаком в лицо ударил инспектора ГИБДД житель Томска в центре Новосибирска

4:19:405/8/2021Фото: ГИБДД
0

Инцидент произошел ночью после того, как сотрудник полиции потребовал от компании не нарушать общественный порядок.

дпс
Если вы не выполнили законное требование сотрудника ДПС, то будете подвергнуты административному наказанию

В Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении жителя Томска, совершившего преступление в отношении сотрудников полиции. Об этом 8 мая сообщила старший помощник руководителя регионального управления СКР Анастасия Кулешова.

По ее словам, уголовное дело следователи возбудили по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), за то, что томич ударил сотрудника ГИБДД кулаком в лицо.

Инцидент произошел в ночь на 8 мая. Инспектор ДПС в составе экипажа нес службу на ул. Ленина в столице Сибири. В ходе патрулирования инспектор увидел группу граждан, среди которых находился 34-летний житель Томска, которые нарушали общественный порядок.

-Инспектор потребовал прекратить противоправные действия, после чего проследовал в служебный автомобиль и сел за водительское кресло. Однако подозреваемый подошел к патрульной машине и через открытое водительское окно нанес инспектору не менее одного удара левым кулаком в область лица, - уточнила Кулешова.

В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Следователем предъявлено обвинение. Ведется расследование.

Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 7 мая экипаж ДПС на служебной машине сбил женщину на велосипеде с ребенком в п. Чистоозерном Новосибирской области. Следственный комитет и региональный главк МВД проводят проверки.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
обвинениепатрульударобщественный порядокслужебный автомобильуголовное дело
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Зря он это сделал?

    Аноним, 8 мая 2021 4:33:45
    НВР:
    нет, не зря
    Завтра получит от этого дивиденды
    Очень выгодное энерговложение совершил, окупится в полном размере
    ps какой вопрос-такой ответ
    1
    0
    Ответить
    Аноним, 8 мая 2021 4:37:45
    НВР:
    да
    0
    1
    Ответить

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Русские засекли повышенную космическую активность
5:09:54 5/8/2021
Русские засекли повышенную космическую активность
БердскЧетверо скончались от коронавируса за сутки на 8 мая в Новосибирской области: Кто они
4:43:59 5/8/2021
Четверо скончались от коронавируса за сутки на 8 мая в Новосибирской области: Кто они
Впервые в истории слониха подала иск на зоопарк, требуя права на физическую свободу
4:32:45 5/8/2021
Впервые в истории слониха подала иск на зоопарк, требуя права на физическую свободу
19 июня ‒ Суббота Троицкая-2021: запреты и обряды великого православного праздника
4:20:48 5/8/2021
19 июня ‒ Суббота Троицкая-2021: запреты и обряды великого православного праздника
Кулаком в лицо ударил инспектора ГИБДД житель Томска в центре Новосибирска
4:19:40 5/8/2021
Кулаком в лицо ударил инспектора ГИБДД житель Томска в центре Новосибирска
БердскМы все помним: C 76-летием Победы в Великой Отечественной войне!
4:08:38 5/8/2021
Мы все помним: C 76-летием Победы в Великой Отечественной войне!
Модель Софья Штейнберг из Новосибирска попала в список Forbes
3:48:59 5/8/2021
Модель Софья Штейнберг из Новосибирска попала в список Forbes
БердскВарианты застройки Бердска высотками: Снести частный сектор и захватить промплощадки. Свободной земли в городе нет
3:33:56 5/8/2021
Варианты застройки Бердска высотками: Снести частный сектор и захватить промплощадки. Свободной земли в городе нет
День матери-2021: традиции на 9 мая в международный день мамы
3:20:41 5/8/2021
День матери-2021: традиции на 9 мая в международный день мамы
Россиян бесят неоправданно высокие зарплаты чиновников
3:09:19 5/8/2021
Россиян бесят неоправданно высокие зарплаты чиновников